Metrobüs ücreti 2022 | Metrobüs durak sayısı akbil ücreti ne kadar? Metrobüs öğrenci, kısa mesafe, uzun mesafe kaç TL? 2022 yılında İETT seferlerine zam yapılmasına karar verildi. 1 Ocak 2022 itibari ile otobüs, metro ve metrobüs seferlerinde yeni ücret tarifesi yürürlüğe girdi. İBB UKOME kararı ile toplu taşıma araçlarına yüzde 36 oranında zam yaptı. Ulaşımında metrobüsü sık sık kullanan vatandaşlar da 2022 yılında metrobüs ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte durak sayısına göre 2022 metrobüs ücretleri...

Metrobüs ücreti 2022 | 2022 yılında toplu ulşıma yüzde 36 oranında zam yapıldı. Zammın ardından binlerce kişi Metrobüs durak sayısı akbil ücreti ne kadar? Metrobüs öğrenci, kısa mesafe, uzun mesafe kaç TL oldu? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. UKOME'nin (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Aralık ayı toplantısında tüm toplu ulaşım araçları ve taksiler için yüzde 36, servis ücretleri için yüzde 27 artış teklif edildi. UKOME üyeleri tarafından değerlendirilen teklif, aynen oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Metrobüs ücreti 2022

2022 yılında İETT seferlerine yapılan zamla birlikte metrobüs ücretlerinde ciddi oranda artış oldu.

2022'de geçerli olmak üzere metrobüs tam uzun mesafe ücreti 5,98 liradan 8,13 liraya çıktı.

Metrobüs öğrenci fiyatı da 1,96 liradan 2,66 liraya yükseldi.

Metrobüs 2022 sosyal kart ücreti ise 3,28 liradan 4,46 liraya çıktı.

2022 Metrobüs öğrenci, kısa mesafe, uzun mesafe kaç TL?

Metrobüs ücretleri gidilen durak sayısına göre değişmektedir. Durak sayısı arttıkça metrobüs ücet tarifesi de artmantadır. Metrobüste “gittiğin kadar öde” sistemi 2022 ylında da geçerli olacak.

Metrobüste tam 1 durak 3.92 lira oldu. Öğrenciler için ise 1 durak ücreti 1,73 lira oldu. Gidilen durak sayısı arttıkça ödenen ücret miktarı da artmaktadır. Metrobüse en uzak mesafe ücreti olan 8,13 TL çekilir ardından kartınıza para iadesi yapılır. Para iade makinelerine kartınızı okutma süresi ise 2 saattir. İşte durak sayısına göre öğrenci ve tam metrobüs ücretleri;

2022 İETT tam, öğrenci ücreti ne kadar?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifene göre; 4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya, tam aylık kart 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Metrobüste (tam uzun mesafe) 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı.

Metrobüs nedir?

Metrobüs, İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti vermek amacıyla İETT tarafından işletilen metrobüs sistemidir. İnşaat çalışmalarına Mayıs 2006'da başlanan sistem, dört farklı etap sonunda günümüzdeki şeklini aldı.

Söğütlüçeşme - Beylikdüzü Sondurak güzergâhında Otoyolu ve Karayolu'nun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yoldan oluşan sistemin toplam uzunluğu 52 km'dir. 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 istasyondan oluşan sistemde, metrobüs araçları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek şehrin Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlar. Kesintisiz, tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği sistemde, farklı istasyonlar arasında sefer gerçekleştiren 8 farklı hat bulunmaktadır. Metrobüs sistemi, öncülü olan dolmuş sistemini ikame etmektedir. .