Ayfonkarahisar Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın hangi göreve atandı? Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın görevden alındığı ve yerine Miraç Sünnetçi'nin atandığı bildirildi. Metin Yalçın kimdir? Metin Yalçın neden görevden alındı? soruları ise gündemde yerini aldı. Konuya dair Metin Yalçın'dan ve yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte Metin Yalçın'ın hayatı ve biyografisi...

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın görevden alınarak yerine Miraç Sünnetçi'nin atandığı haberlerinin ardından Metin Yalçın kimdir? Metin Yalçın neden görevden alındı? Ayfonkarahisar Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın hangi göreve atandı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Metin Yalçın neden görevden alındı?

Görevden almaya dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile birlikte yardımcısı Emin Karaosmanoğlu'nun da görevden alındığı iddia edildi.

Metin Yalçın kimdir?

Metin Yalçın 1967 yılında Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde dünyaya geldi.

Metin Yalçın ilk ve orta okuldan sonra 1985 yılında Dursunbey İmam Hatip Lisesini bitirdi. Ardından üniversite eğitimi için Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. Bu bölümden 1990 yılında mezun olan Metin Yalçın 1991 yılında vatani görevini tamamladı.

Çalışma hayatına başlayan Metin Yalçın 1992 yılında Konya İli Hadim İlçesi Hadim Lisesinde göreve başladı

Konya Hadim Lisesinde 2 yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ve bir yıl Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Metin Yalçın 1994 yılı Ekim ayında Bartın İmam Hatip Lisesine Meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. Bartın'da 6 ayıl görev yaptıktan sonra 2000 yılı Haziran ayında Balıkesir İli İvrindi İlçesi İvrindi İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne atandı.

Ardından geçii görevle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev aldı. 2005 yılında Bursa İli Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı ve geçici görevle yine İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmaya devam etti.

Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 17 Ekim 2011 tarihinde atandı. 13/01/2012 tarih ve 2088 sayılı Bakanlık kararnamesiyle Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne görevlendirilen Yalçın, 01/02/2012 tarihinde bu görevine başladı.

Metin Yalçın 2007 yılında ikinci Üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Metin Yalçın evli ve iki çocuk babasıdır.

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