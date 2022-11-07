Miraç Sünnetçi kimdir? Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi nereli, kaç yaşında? Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde değişim yaşandı. Uzun süre görevde olan ve Afyonlular tarafından sevilen Metin Yalçın'ın başka bir göreve atanmasıyla Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü olarak Miraç Sünnetçi atandı. Miraç Sünnetçi'nin kim olduğu ve nereli olduğu ise Afyonkarahisarlılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Miraç Sünnetçi'nin hayatı ve biyografisi...

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü olarak Miraç Sünnetçi'nin atandığı iddiası Afyon yerel haber sitelerinde yer aldı. Bu haberlerin ardından Miraç Sünnetçi kimdir? Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi nereli, kaç yaşında? soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte Miraç Sünnetçi'nin hayatı ve biyografisi...

Miraç Sünnetçi kimdir?

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın MEB'de başka bir göreve atanmasının ardından Miraç Sünnetçi Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirildi.

Miraç Sünnetçi 1969 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelmiştir.

Miraç Sünnetçi eğitimine Almanya'da başladı. İlk ve orta eğitimlerini Almanya'da tamamladı. Ardından Türkiye'ye dönen Miraç Sünnetçi lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.

Miraç Sünnetçi Üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi'nin kazandı. Miraç Sünnetci 1994 yılında Atatürk Eğitim Fakültesinden mezun oldu.

Lisans diplomasının ardından Yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Miraç Sünnetçi yüksek lisansını İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Bölümünde tamamladı.

YMiraç Sünnetci iyi derecede Almanca, Fransızca ve orta düzey İngilizce bilmektedir.

Miraç Sünnetçi görevleri

MEB bünyesinde çeşitli kurumlarda yöneticilik yapmıştır.

Bağcılar İlçesinde 20 yıla yakın bir süre içerisinde 7 yıl öğretmenlik ve 13 yıl okul yöneticiliği (Müd Yardımcısı, Müdür Baş Yardımcısı ve Okul müdürlüğü yaptıktan sonra 2015 yılında atandığı Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu Müdürü olarak çalışmıştır.

İl ve ilçe muhakkikliği görevleri, Özel öğretim kurumları denetleme açma ve kapama iş ve işlemlerinde ilçe ihale komisyonların tamamında İlçe komisyon başkanlıkları yapmış ve aynı zamanda Beşiktaş İlçesi 33. Eğitim Bölgesi Koordinatör müdürlüğü görevini de yürütmüş, 27.05.2020 tarihinde Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü görevini yürüttü.

26.07. 2021 tarihinde Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı.

Metin Yalçın kimdir?

1967 Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Aşağı Yağcılar Köyünde doğdu. İlkokuldan sonra 1985 yılında Dursunbey İmam Hatip Lisesini bitirdi ve aynı yıl Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 1990 yılında mezun oldu.1991 yılında askerliğini yaptı ve 1992 yılında Konya İli Hadim İlçesi Hadim Lisesinde göreve başladı. Hadim Lisesinde 2 yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ve bir yıl Müdür Yardımcılığı yaptı. 1994 yılı Ekim ayında Bartın İmam Hatip Lisesine Meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. Altı yıl burada öğretmenlik yaptıktan sonra 2000 yılı Haziran ayında Balıkesir İli İvrindi İlçesi İvrindi İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne atandı. Yaklaşık üç yıl okul müdürlüğünden sonra geçici görevle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçti. 2005 yılında Bursa İli Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı ve geçici görevle yine İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmaya devam etti.

2007 yılında ikinci Üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.17 Ekim 2011 tarihinde Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçti. 13/01/2012 tarih ve 2088 sayılı Bakanlık kararnamesiyle Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne görevlendirilen Yalçın, 01/02/2012 tarihinde bu görevine başladı. Evli ve iki çocuk sahibidir.