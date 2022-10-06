Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu? Metin Feyzioğlu nereye atandı?
Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu? Metin Feyzioğlu nereye atandı? Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile ilgili ortaya atılan bir iddia herkesi şaşırttı. Metin Feyzioğlu'nun büyükelçi olarak görevlendirildiği belirtildi. Atama listesinde KKTC Lefkoşa Büyükelçisi olarak Metin Feyzioğlu'nun atandığı görülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
2022-10-06 14:58:29
Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu? Metin Feyzioğlu nereye atandı? Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile ilgili ortaya atılan bir iddia herkesi şaşırttı. Metin Feyzioğlu'nun büyükelçi olarak görevlendirildiği belirtildi. Atama listesinde KKTC Lefkoşa Büyükelçisi olarak Metin Feyzioğlu'nun atandığı görülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu?
Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı. Diplomatik kaynaklardan alınan kaynaklara göre bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu. KKTC Lefkoşa Büyüklçsisi olarak da Metin Feyzioğlu'nun atandığı bilgisi geçildi.
Metin Feyzioğlu 1969 yılında dünyaya geldi. Metin Feyzioğlu, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında profesör olan Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 26 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen 32. Olağan Genel Kurulu'nda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak Türkiye Barolar Birliği'nin sekizinci başkanı olarak seçildi. Feyzioğlu, 5 Aralık 2021'de düzenlenen TBB 36. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışını Erinç Sağkan'a kaybetmişti.
Metin Feyzioğlu nereye atandı?
Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.
İsrail Büyükleçisi olarak Şakir Özkan Torunlar görevlendirildi
Bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu. Buna göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi.
Atama listesi
1- Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği (ABD) - Sedat Önal
2- Luanda Büyükelçiliği (Angola) - Ufuk Ekici
3- Buenos Aires Büyükelçiliği (Arjantin) - Ömür Budak
4- Kanberra Büyükelçiliği(Avustralya) - Ufuk Gezer
5- Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği (Belçika) - Faruk Kaymakcı
6- NATO Daimi Temsilciliği (Belçika) - Zeki Levent Gümrükçü
7- Kotonu Büyükelçiliği (Benin) - Mesut Koç
8- Gaboron Büyükelçiliği (Botsvana) - Ahmet İdem Akay
9- Brazilya Büyükelçiliği (Brezilya) - Halil İbrahim Akça
10- Cibuti Büyükelçiliği (Cibuti) - Cenk Uraz
11- Cakarta Büyükelçiliği (Endonezya) - Talip Küçükcan
12- Addis Ababa Büyükelçiliği (Etiyopya) - Berk Baran
13- Abidjan Büyükelçiliği (Fildişi) - Deniz Erdoğan Barım
14- Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği (Fransa) - Nurdan Bayraktar Golder
15- Akra Büyükelçiliği (Gana) - Hüseyin Güngör
16- Lahey Büyükelçiliği (Hollanda) - Selçuk Ünal
17- Londra Büyükelçiliği (İngiltere) - Koray Ertaş
18- Tahran Büyükelçiliği (İran) - Hicabi Kırlangıç
19- Tel Aviv Büyükelçiliği (İsrail) - Şakir Özkan Torunlar
20- Ottoava Büyükelçiliği (Kanada) - Esra Demir
21- Podgoritsa Büyükelçiliği (Karadağ) - Barış Kalkavan
22- Nur-Sultan Büyükelçiliği (Kazakistan) - Mustafa Kapucu
23- Lefkoşa Büyükelçiliği (KKTC) - Metin Feyzioğlu
24- Brazavil Büyükelçiliği (Kongo) - Mehmet Raif Karaca
25- Priştine Büyükelçiliği (Kosova) - Sabri Tunç Angılı
26- Vilnius Büyükelçiliği (Litvanya) - Görkem Barış Tantekin
27- Lüksemburg Büyükelçiliği (Lüksemburg) - Engin Yürür
28- Valetta Büyükelçiliği (Malta) - Erdeniz Şen
29- Oslo Büyükelçiliği (Norveç) - Gülin Dinç
30- Lima Büyükelçiliği (Peru) - Serra Kaleli
31- Lizbon Büyükelçiliği (Portekiz) - Murat Karagöz
32- Bükreş Büyükelçiliği (Romanya) - Özgür Kıvanç Altan
33- Kigali Büyükelçiliği (Ruanda) - Aslan Alper Yüksel
34- Dakar Büyükelçiliği (Senegal) - Nur Sağman
35- Mogadişu Büyükelçiliği (Somali) - İbrahim Mete Yağlı
36- Duşanbe Büyükelçiliği (Tacikistan) - Umut Acar
37- Kampala Büyükelçiliği (Uganda) - Fatih Ak
38- Muskat Büyükelçiliği (Umman) - Muhammet Hekimoğlu
39- Amman Büyükelçiliği (Ürdün) - Erdem Ozan
40- Vatikan Büyükelçiliği (Vatikan) - Ufuk Ulutaş
41- Atina Büyükelçiliği (Yunanistan) - Çağatay Erciyes
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