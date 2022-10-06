Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu? Metin Feyzioğlu nereye atandı? Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile ilgili ortaya atılan bir iddia herkesi şaşırttı. Metin Feyzioğlu'nun büyükelçi olarak görevlendirildiği belirtildi. Atama listesinde KKTC Lefkoşa Büyükelçisi olarak Metin Feyzioğlu'nun atandığı görülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu? Metin Feyzioğlu nereye atandı? Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile ilgili ortaya atılan bir iddia herkesi şaşırttı. Metin Feyzioğlu'nun büyükelçi olarak görevlendirildiği belirtildi. Atama listesinde KKTC Lefkoşa Büyükelçisi olarak Metin Feyzioğlu'nun atandığı görülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu?

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı. Diplomatik kaynaklardan alınan kaynaklara göre bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu. KKTC Lefkoşa Büyüklçsisi olarak da Metin Feyzioğlu'nun atandığı bilgisi geçildi.

Metin Feyzioğlu 1969 yılında dünyaya geldi. Metin Feyzioğlu, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında profesör olan Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 26 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen 32. Olağan Genel Kurulu'nda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak Türkiye Barolar Birliği'nin sekizinci başkanı olarak seçildi. Feyzioğlu, 5 Aralık 2021'de düzenlenen TBB 36. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışını Erinç Sağkan'a kaybetmişti.

Metin Feyzioğlu nereye atandı?

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.

İsrail Büyükleçisi olarak Şakir Özkan Torunlar görevlendirildi

Bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu. Buna göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Atama listesi

1- Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği (ABD) - Sedat Önal

2- Luanda Büyükelçiliği (Angola) - Ufuk Ekici

3- Buenos Aires Büyükelçiliği (Arjantin) - Ömür Budak

4- Kanberra Büyükelçiliği(Avustralya) - Ufuk Gezer

5- Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği (Belçika) - Faruk Kaymakcı

6- NATO Daimi Temsilciliği (Belçika) - Zeki Levent Gümrükçü

7- Kotonu Büyükelçiliği (Benin) - Mesut Koç

8- Gaboron Büyükelçiliği (Botsvana) - Ahmet İdem Akay

9- Brazilya Büyükelçiliği (Brezilya) - Halil İbrahim Akça

10- Cibuti Büyükelçiliği (Cibuti) - Cenk Uraz

11- Cakarta Büyükelçiliği (Endonezya) - Talip Küçükcan

12- Addis Ababa Büyükelçiliği (Etiyopya) - Berk Baran

13- Abidjan Büyükelçiliği (Fildişi) - Deniz Erdoğan Barım

14- Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği (Fransa) - Nurdan Bayraktar Golder

15- Akra Büyükelçiliği (Gana) - Hüseyin Güngör

16- Lahey Büyükelçiliği (Hollanda) - Selçuk Ünal

17- Londra Büyükelçiliği (İngiltere) - Koray Ertaş

18- Tahran Büyükelçiliği (İran) - Hicabi Kırlangıç

19- Tel Aviv Büyükelçiliği (İsrail) - Şakir Özkan Torunlar

20- Ottoava Büyükelçiliği (Kanada) - Esra Demir

21- Podgoritsa Büyükelçiliği (Karadağ) - Barış Kalkavan

22- Nur-Sultan Büyükelçiliği (Kazakistan) - Mustafa Kapucu

23- Lefkoşa Büyükelçiliği (KKTC) - Metin Feyzioğlu

24- Brazavil Büyükelçiliği (Kongo) - Mehmet Raif Karaca

25- Priştine Büyükelçiliği (Kosova) - Sabri Tunç Angılı

26- Vilnius Büyükelçiliği (Litvanya) - Görkem Barış Tantekin

27- Lüksemburg Büyükelçiliği (Lüksemburg) - Engin Yürür

28- Valetta Büyükelçiliği (Malta) - Erdeniz Şen

29- Oslo Büyükelçiliği (Norveç) - Gülin Dinç

30- Lima Büyükelçiliği (Peru) - Serra Kaleli

31- Lizbon Büyükelçiliği (Portekiz) - Murat Karagöz

32- Bükreş Büyükelçiliği (Romanya) - Özgür Kıvanç Altan

33- Kigali Büyükelçiliği (Ruanda) - Aslan Alper Yüksel

34- Dakar Büyükelçiliği (Senegal) - Nur Sağman

35- Mogadişu Büyükelçiliği (Somali) - İbrahim Mete Yağlı

36- Duşanbe Büyükelçiliği (Tacikistan) - Umut Acar

37- Kampala Büyükelçiliği (Uganda) - Fatih Ak

38- Muskat Büyükelçiliği (Umman) - Muhammet Hekimoğlu

39- Amman Büyükelçiliği (Ürdün) - Erdem Ozan

40- Vatikan Büyükelçiliği (Vatikan) - Ufuk Ulutaş

41- Atina Büyükelçiliği (Yunanistan) - Çağatay Erciyes