Metin Feyzioğlu büyükelçi mi oldu? Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu? Metin Feyzioğlu Lefkoşa'ya mı atandı? Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Büyükelçi olarak atandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ataması yapılan büyükelçiler listesinde Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu'nun atandığı yer alıyor.

Metin Feyzioğlu büyükelçi mi oldu? Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu? Metin Feyzioğlu Lefkoşa'ya mı atandı? Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Büyükelçi olarak atandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ataması yapılan büyükelçiler listesinde Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu'nun atandığı yer alıyor.

Yaptığı sivir çıkışlar ve açıklamalar ile gündeme sıkça gelen eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre Metin Feyzioğlu Büyükelçi olarak atandı.

Metin Feyzioğlu büyükelçi mi oldu?

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçisi oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu?

Ataması yapılan isimler arasında Metin Feyzioğlu da yer alıyor. Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu KKTC Lefkoşa büyükelçsisi olarak atandı.

Büyükelçiler atama listesi

1- Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği (ABD) - Sedat Önal

2- Luanda Büyükelçiliği (Angola) - Ufuk Ekici

3- Buenos Aires Büyükelçiliği (Arjantin) - Ömür Budak

4- Kanberra Büyükelçiliği(Avustralya) - Ufuk Gezer

5- Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği (Belçika) - Faruk Kaymakcı

6- NATO Daimi Temsilciliği (Belçika) - Zeki Levent Gümrükçü

7- Kotonu Büyükelçiliği (Benin) - Mesut Koç

8- Gaboron Büyükelçiliği (Botsvana) - Ahmet İdem Akay

9- Brazilya Büyükelçiliği (Brezilya) - Halil İbrahim Akça

10- Cibuti Büyükelçiliği (Cibuti) - Cenk Uraz

11- Cakarta Büyükelçiliği (Endonezya) - Talip Küçükcan

12- Addis Ababa Büyükelçiliği (Etiyopya) - Berk Baran

13- Abidjan Büyükelçiliği (Fildişi) - Deniz Erdoğan Barım

14- Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği (Fransa) - Nurdan Bayraktar Golder

15- Akra Büyükelçiliği (Gana) - Hüseyin Güngör

16- Lahey Büyükelçiliği (Hollanda) - Selçuk Ünal

17- Londra Büyükelçiliği (İngiltere) - Koray Ertaş

18- Tahran Büyükelçiliği (İran) - Hicabi Kırlangıç

19- Tel Aviv Büyükelçiliği (İsrail) - Şakir Özkan Torunlar

20- Ottoava Büyükelçiliği (Kanada) - Esra Demir

21- Podgoritsa Büyükelçiliği (Karadağ) - Barış Kalkavan

22- Nur-Sultan Büyükelçiliği (Kazakistan) - Mustafa Kapucu

23- Lefkoşa Büyükelçiliği (KKTC) - Metin Feyzioğlu

24- Brazavil Büyükelçiliği (Kongo) - Mehmet Raif Karaca

25- Priştine Büyükelçiliği (Kosova) - Sabri Tunç Angılı

26- Vilnius Büyükelçiliği (Litvanya) - Görkem Barış Tantekin

27- Lüksemburg Büyükelçiliği (Lüksemburg) - Engin Yürür

28- Valetta Büyükelçiliği (Malta) - Erdeniz Şen

29- Oslo Büyükelçiliği (Norveç) - Gülin Dinç

30- Lima Büyükelçiliği (Peru) - Serra Kaleli

31- Lizbon Büyükelçiliği (Portekiz) - Murat Karagöz

32- Bükreş Büyükelçiliği (Romanya) - Özgür Kıvanç Altan

33- Kigali Büyükelçiliği (Ruanda) - Aslan Alper Yüksel

34- Dakar Büyükelçiliği (Senegal) - Nur Sağman

35- Mogadişu Büyükelçiliği (Somali) - İbrahim Mete Yağlı

36- Duşanbe Büyükelçiliği (Tacikistan) - Umut Acar

37- Kampala Büyükelçiliği (Uganda) - Fatih Ak

38- Muskat Büyükelçiliği (Umman) - Muhammet Hekimoğlu

39- Amman Büyükelçiliği (Ürdün) - Erdem Ozan

40- Vatikan Büyükelçiliği (Vatikan) - Ufuk Ulutaş

41- Atina Büyükelçiliği (Yunanistan) - Çağatay Erciyes