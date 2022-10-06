Metin Feyzioğlu büyükelçi mi oldu? Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu? Metin Feyzioğlu Lefkoşa'ya mı atandı?
Metin Feyzioğlu büyükelçi mi oldu? Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu? Metin Feyzioğlu Lefkoşa'ya mı atandı? Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Büyükelçi olarak atandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ataması yapılan büyükelçiler listesinde Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu'nun atandığı yer alıyor.
2022-10-06 14:51:20
Metin Feyzioğlu büyükelçi mi oldu? Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu? Metin Feyzioğlu Lefkoşa'ya mı atandı? Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Büyükelçi olarak atandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ataması yapılan büyükelçiler listesinde Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu'nun atandığı yer alıyor.
Yaptığı sivir çıkışlar ve açıklamalar ile gündeme sıkça gelen eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre Metin Feyzioğlu Büyükelçi olarak atandı.
Metin Feyzioğlu büyükelçi mi oldu?
Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçisi oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu nerenin büyükelçisi oldu?
Ataması yapılan isimler arasında Metin Feyzioğlu da yer alıyor. Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu KKTC Lefkoşa büyükelçsisi olarak atandı.
Büyükelçiler atama listesi
1- Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği (ABD) - Sedat Önal
2- Luanda Büyükelçiliği (Angola) - Ufuk Ekici
3- Buenos Aires Büyükelçiliği (Arjantin) - Ömür Budak
4- Kanberra Büyükelçiliği(Avustralya) - Ufuk Gezer
5- Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği (Belçika) - Faruk Kaymakcı
6- NATO Daimi Temsilciliği (Belçika) - Zeki Levent Gümrükçü
7- Kotonu Büyükelçiliği (Benin) - Mesut Koç
8- Gaboron Büyükelçiliği (Botsvana) - Ahmet İdem Akay
9- Brazilya Büyükelçiliği (Brezilya) - Halil İbrahim Akça
10- Cibuti Büyükelçiliği (Cibuti) - Cenk Uraz
11- Cakarta Büyükelçiliği (Endonezya) - Talip Küçükcan
12- Addis Ababa Büyükelçiliği (Etiyopya) - Berk Baran
13- Abidjan Büyükelçiliği (Fildişi) - Deniz Erdoğan Barım
14- Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği (Fransa) - Nurdan Bayraktar Golder
15- Akra Büyükelçiliği (Gana) - Hüseyin Güngör
16- Lahey Büyükelçiliği (Hollanda) - Selçuk Ünal
17- Londra Büyükelçiliği (İngiltere) - Koray Ertaş
18- Tahran Büyükelçiliği (İran) - Hicabi Kırlangıç
19- Tel Aviv Büyükelçiliği (İsrail) - Şakir Özkan Torunlar
20- Ottoava Büyükelçiliği (Kanada) - Esra Demir
21- Podgoritsa Büyükelçiliği (Karadağ) - Barış Kalkavan
22- Nur-Sultan Büyükelçiliği (Kazakistan) - Mustafa Kapucu
23- Lefkoşa Büyükelçiliği (KKTC) - Metin Feyzioğlu
24- Brazavil Büyükelçiliği (Kongo) - Mehmet Raif Karaca
25- Priştine Büyükelçiliği (Kosova) - Sabri Tunç Angılı
26- Vilnius Büyükelçiliği (Litvanya) - Görkem Barış Tantekin
27- Lüksemburg Büyükelçiliği (Lüksemburg) - Engin Yürür
28- Valetta Büyükelçiliği (Malta) - Erdeniz Şen
29- Oslo Büyükelçiliği (Norveç) - Gülin Dinç
30- Lima Büyükelçiliği (Peru) - Serra Kaleli
31- Lizbon Büyükelçiliği (Portekiz) - Murat Karagöz
32- Bükreş Büyükelçiliği (Romanya) - Özgür Kıvanç Altan
33- Kigali Büyükelçiliği (Ruanda) - Aslan Alper Yüksel
34- Dakar Büyükelçiliği (Senegal) - Nur Sağman
35- Mogadişu Büyükelçiliği (Somali) - İbrahim Mete Yağlı
36- Duşanbe Büyükelçiliği (Tacikistan) - Umut Acar
37- Kampala Büyükelçiliği (Uganda) - Fatih Ak
38- Muskat Büyükelçiliği (Umman) - Muhammet Hekimoğlu
39- Amman Büyükelçiliği (Ürdün) - Erdem Ozan
40- Vatikan Büyükelçiliği (Vatikan) - Ufuk Ulutaş
41- Atina Büyükelçiliği (Yunanistan) - Çağatay Erciyes
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