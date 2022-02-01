Meteor (Gök taşı) nereye düştü? İstanbul'a göktaşı mı düştü? Göktaşı hangi ile ve ilçeye düştü? Dün gece Türkiye'nin dört bir yanında gök yüzünde yeşil ışık saçarak düşen bir gök cismi görüldü. Sosyal medyada da geniş yer bulan olay sonrası Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi. Açıklamada 'Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir' denildi. Vatandaşlar da göktaşının nereye hangi ile düştüğünü merak edip araştırmaya başladı. Peki göktaşı nereye düştü?

Meteor nereye düştü? İstanbul'a göktaşı mı düştü? Göktaşı hangi ile ve ilçeye düştü? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da ve bir çok ilde gök yüzünde yeşil ışık hüzmesi saçarak ilerleyen bir gök cismi görüldü. Kameralara da yansıyan gök cismi sosyal medyada da geniş tartışmalara neden oldu. Olay sonrasında Türkiye Uzay Ajansı'ndan flaş açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir" denildi. Peki göktaşı nereye düştü?

Meteor (Gök taşı) nereye düştü?

Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir" denildi. Göktaşının nereye ve hangi ile düştüğüne dair ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

İstanbul'a göktaşı mı düştü?

Göktaşı (meteor) olayı İstanbul semalarında da görüldü. Göktaşının İstanbul'a mı yoksa başka bir ile mi düştüğüne dair açıklama henüz gelmedi.

Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama

Türkiye Uzay Ajansı ise İstanbul'da görüntülenen meteorla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.

Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.

Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Bir çok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık(mavi,yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılanışık(kırmızı) neden olur.

Meteor nedir?

Meteor, göktaşı ya da gök taşı, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Düşen nesnenin katı kalıntısınaysa meteorit adı verilmekte olup bu kalıntı kuyruklu yıldız, asteroit veya meteora ait olabilir. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Göktaşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin göktaşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere göktaşı olarak düşer.

Göktaşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük göktaşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur. .