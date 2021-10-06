TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Mete Başkan rolünde oynayan Mesut Akusta'nın dizide neden olmadığı izleyiciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Dizinin kilit karakterlerinden olan Mete Başkan'ın Teşkilat dizisinde görülmemesi dizinin hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Mete Başkan diziden ayrıldı mı? Teşkilat Mete Başkan dizide neden yok? Mete Başkan (Mesut Akusta) geçtiğimiz aylarda beyin kaması geçirmişti ve bu nedenle diziye ara vermişti.

TRT 1'de yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alan Teşkilat dizisi yeni sezonuyla uzun süren araının ardından ekranlara yeniden merahaba dedi. Teşkilat dizisi kısa sürede kendine has izleyici kitlesini de oluşturmayı başardı. Dizinin konusu ve görsel efektleri izleyicilerin ilgisini çekerken ıyuncuların performansı da dikkatlerden kaçmıyor. Dizide Mete Başkan rolünü oynayan Mesut Akusta'nın uzun süre dizide görülmemesi üzerine izleyiciler Mete Başkan diziden ayrıldı mı? Teşkilat Mete Başkan dizide neden yok? sorusunu sormaya başladı.

Mete Başkan diziden ayrıldı mı?

Mete Başkan (Mesut Akusta) diziden ayrılmadı. Mesut Akusta geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle geçici olarak setlere ara vermek zorunda kaldı.

Teşkilat Mete Başkan dizide neden yok?

Teşkilat'ta Mete Başkan'ı oynayan Mesut Akusta geçtiğimiz haftalarda beyin kaması teşhisiyle hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. Mesut Akusta'nın sağlık durumunun her geçen gn iyiye gittiği gelen bilgiler arasında. Mesut Akusta'nın ilerleyen zamanlarda sağlık durumuna bağlı olarak diziye yeniden dönebileceği belirtiliyor.

Teşkilat dizisi hakkında

Teşkilat, Tims&B imzalı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. TRT 1'de yayınlanmaktadır. Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta ve Gürkan Uygun paylaşmaktadır.

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır. Ankara'daki SİHA fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli bir tim kurulur. Bu timin amacı saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır.

Teşkilat dizisi oyuncuları kimler?

Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul): MİT ajanıdır. Sevgilisi Ceren'in hain olduğunu öğrendikten sonra ekibe dahil oldu.

Zehra Balaban (Deniz Baysal Yurtcu): Görev yöneticisidir. Kurulan ekibin üyesidir.

Mete Yücesoy (Mesut Akusta): Müsteşar Yardımcısı'dır. Müsteşar'dan özel bir ekip kurma emrini alır.

Ceren (Ezgi Eyüboğlu): Serdar'ın nişanlısıdır. Onun yanına sızmış bir ajandır.

Pınar Gümüş (Ezgi Şenler): Kılık değiştirmede uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Hulki (Nihat Altınkaya): Silahlar ve dövüş konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Uzay (Serdar Yeğin): Analiz konusunda uzman bir ajandır, Kurulan ekibin üyesidir.

Gürcan (Ahmet Uğur Say): Bilgisayarlar konusunda uzman bir ajandır. Mete Başkan'ın oğludur. Kurulan ekibin üyesidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.