Metaverse yatırımı nasıl yapılır? Metaverse arsa nasıl alınır? Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız Metaverse, kişisel yatırımları da yönlendirmenin bir aracı olarak görülmeye başlandı. Bitcoin ile başlayan kripto para madenciliğinden sonra Metaverse yatırımları da insanların ilgisini çekmeyi başardı. Yeni yatırım aracı olarak Metevers arsa fiyatlarının 16 ayda 200 kat artacağı belirtiliyor. Metaverse dünyasına girmek isteyenler Metaverse yatırımlarının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte Metaverse yatırımlarına dair detaylar...

Kripto paralardan sonra yeni bir terim daha insanların hayatına girmeye başladı. Metaverse olarak adlandırılan algısal sanal evrende insanlar kendi yatırımlarını yönlendirmeye başladı. Metaverse yatırımı nasıl yapılır? Metaverse arsa nasıl alınır? sorusu pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Metaverse evbreninde arsa fiyatlarının da önümüzdeki aylarda katlanarak artacağı açıklanmıştı. Dünyanın ilgisini çekmeyi başaran Metaverse'te yatırımların nasıl yapılacağı merak edilip araştırılıyor.

Metaverse yatırımı nasıl yapılır?

Metaverse yatırımı için öncelikle buna uygun bir cüzdanınızın olması gerekiyor. Kripto para yatırımcıları Metaverse yatırımlarının nasıl yapılacağı konusuna az çok hakimdir. Kripto para yatırımına benzer adımlar Metaverse yatırımları için de geçerli. Metaverse yatırımı için aşağıdaki adımları atmanız gerekiyor;

Metamask Cüzdanı Edinin

Arsa Almak İstediğiniz Şirketi Seçin

Şirket Üzerinden Metaverse Coin Alın

En İyi ve Karlı Arsayı Araştırın

Alacağınız Araziye İlişkin Ada ve Parsel Seçin

Metaverse Coin ile Araziyi Alın

Almış Olduğunuz Arsa Civarlarını Kontrol Edin

Metaverse arsa nasıl alınır?

Metaverse üzerinde şirketler arsa satıçı yapabiliyor. Bunlara teklif verebilir yada satış bedeline göre arsayı satın alabilirsiniz. Satın aldığınız arsayı dilediğiniz zaman elden çıkarabilir ve kar elde edebilirsiniz. Metaverse arsa alımı için bir proje bulmak gerekiyor. Metaverse arsa satışı yapılan siteler şunlardır;

Sandbox

Axie Infinity

Decentraland

Ovr

MatrixWorld Land Sale

nextearth. io

Dvision Network

myneighboralice

Blocktopıa

Genesis City

Lunacia

Metaverse nedir?

Metaverse ya da sanal evren, insanların hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın artırılmış sanal gerçeklik cihazları sayesinde tamamen zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evrene denir. Bu evren bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin yapay bir fiziksel ortama dâhil olmasını sağlamaktadır.

Bugün dünyadaki en önemli metaverse yatırımcılarının başında sanal gerçeklik cihazları üzerine çalışan Oculus şirketini 2 milyar dolara alan Facebook gelmektedir. Nitekim Facebook bu alanda Microsoft gibi önemli yazılım şirketleriyle iş birliği anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca Roblox gibi oyun platformları da bu alanda büyük arge yatırımları yapmaktadır.



Metaverse kavramı 1990'ların başında ortaya çıkmıştır. İlk kez Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash'de metaverse kavramı kurgusal bir dünyayı nitelemiştir.[6] Nitekim metaverse kavramı, ortaya atıldığı ilk dönemlerde aşırı abartılı ve spekülatif bir gelecek perspektifi olmakla eleştirilmiştir.

Özellikle Facebook'un konuya ilgi duymaya başlamasıyla kavram daha da ön plana çıkmıştır. Nitekim elinde büyük bir veri havuzu olan Facebook, milyonlarca insanın metaverilerine sahiptir. Bu da yapay zekâ temelli bir yapay dünyanın, insanların bireysel sınırlarını tehdit edeceği endişesini doğurmuştur.

Metaverse, sanal bir kamusal alan oluşturmayı vadetmektedir. Bu kamusal alanın sanal para birimleri bugün hâlihazırda kripto para piyasasında işlem görmektedir.[2] Bu açıdan kavram internetin geleceği olarak görülmektedir. Metaverse adı verilen bu yapay evrene ilk giriş yapan şehir ise Seul kentidir.

Bu teknoloji yeterince geliştiği takdirde, insanlar edindikleri sanal gerçeklik cihazları sayesinde alışveriş yapma, sinemaya gitme, kafede zaman geçirme gibi pek çok eylemi fiziksel bir çaba harcamaksızın yapma fırsatına erişecektir. Hatta 2020 yılında ünlü rap sanatçısı Travis Scott metaverse ortamında sanal bir konser düzenlemiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.