Değişen teknoloji ile birlikte kripto yatırımlara ilgi son zamanlarda oldukça fazla. Metaverse arsa nasıl alınır? Metaverse'te yatırımı nasıl, nereden yapılır? sorusu şu sıralar oldukça fazla sorulur oldu. Bitcoin ile başlayan dijital yatırımlara son zamanlarda 'Metaverse' de eklendi. Metaverse evreninde insanlar sanal arsa alımı ve satımı yapabiliyor. Bazı uzmanlara göre Metaverse yatırımları tıpkı btcoin gibi büyük değer kazanacağı görüşünde. İstanbul ilse Metaverse arsa satımında pek çok şehri geride bırakmış durumda. İşte Metaverse yatırımlarına ilişkin detaylar...

Dijital yatırım çağı kripto paralarla birlikte başladı ve gelişerek devam ediyor. Bu kez de hayatımıza "Metaverse" kavarmı girdi. Sanal evren olarak tanımlanan Metaverse evreninde innslar arsa alıp satabiliyor. Metaverse arsa nasıl alınır? Metavers yatırımı nasıl, nereden yapılır? gibi soruları oldukça sık sormaya başladı. Metaverse evreninde İstanbul'a ilginin oldukça fazla olduğu belirtilmişti. Şimdi ise bu evrene Ankara'da dahil oldu.

Metaverse arsa nasıl alınır?

Popüler metaverse platformu OVR'de Türkiye'den 20 binden fazla parsel satılırken, İstanbul'da ise başta boğaz hattı olmak üzere 11 binden fazla parsel kullanıcılar tarafından satın alındı. İstanbul'a olan ilgi vatandaşları metaverse yatırımlarının nasıl yapıldığını araştırmaya itmiş durumda.

Metaverse yatırımı için öncelikle buna uygun bir cüzdanınızın olması gerekiyor. Kripto para yatırımcıları Metaverse yatırımlarının nasıl yapılacağı konusuna az çok hakimdir. Kripto para yatırımına benzer adımlar Metaverse yatırımları için de geçerli. Sanal arsa satışı gerçekleştiren platform satışı kendi coini ile gerçekleştirirken, arsalar sanal cüzdana gönderilecek OVR coini ya da platforma sanal cüzdanla bağlanılarak yapılan ödeme ile alınabiliyor. Metaverse yatırımı için aşağıdaki adımları atmanız gerekiyor;

1. Adım: Öncelikle Metamask cüzdanı'na sahip olmanız gerekiyor.

2. Adım: Ardıondan arsa (arazi) almak istediğiniz şirketi seçin

3. Adım: Şirket üzerinden metaverse coin alın

4. Adım: Arsa araştırmasını iyi yapın (İyi getirisi olacak yersi seçin)

5. Adım: Ada ve parsel seçin

6. Adım: Metaverse Coin ile Araziyi Alın

Metaverse yatırımı nasıl, nereden yapılır?

Metaverse yatırımı için öncelikle buna uygun bir cüzdanınızın olması gerekiyor. Kripto para yatırımcıları Metaverse yatırımlarının nasıl yapılacağı konusuna az çok hakimdir. Kripto para yatırımına benzer adımlar Metaverse yatırımları için de geçerli. Metaverse arsa satışı yapılan siteler şunlardır;

Sandbox

Axie Infinity

Decentraland

Ovr

MatrixWorld Land Sale

nextearth. io

Dvision Network

myneighboralice

Blocktopıa

Genesis City

Lunacia

Metaverse İstanbul arsa fiyatları ne kadar?

Türkiye'de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir konumunda bulunuyor.

İstiklal caddesi ara sokaklarında satılmayan alanlar 12 OVR (Yaklaşık 400 TL) fiyata satılıyor.

İstanbul Nişantaşı'nda boş olan yerler 8 OVR (yaklaşık 250 TL) fiyata alıcı buluyor.

İstanbul Boğazı yakınlarındaki parseller 8 OVR (250 TL) fiyata satılıyor.

İstanbul'da satılan sanal arsaların büyük bir bölümünün Avrupa Yakası'nda olduğu görülürken, Anadolu yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar en çok ilgi gören lokasyonlar oldu.

Mansur Yavaş: 4. test şehri oldu

Open Ar Cloud Association isminde bir şirket, gerçek dünyanın sanal aleme taşınabilmesi için bulut çözümler üzerinde çalışıyor. Geliştiriciler için ücretsiz hizmetler de sunan şirket, geçtiğimiz dönemlerde de Bari, Helsinki ve Los Angeles için test çalışmaları sürdürmüştü. Şimdi bunlara Ankara da eklendi. Mansur Yavaş, Open Ar Cloud Association'ın 4. test şehrinin Ankara olduğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Ankara'mız; Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra Metaverse'un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association'un 4. test şehri oldu. BLD 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada da olacağız."

Metaverse nasıl ortaya çıktı?

Metaverse veya Türkçe tabiriyle sanal evren, geleneksel kişisel bilgisayarların yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrimiçi 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen, İnternet'in varsayımsal bir yinelemesidir. Metaverse, bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin yapay bir fiziksel ortama dâhil olmasını sağlamaktadır.[1] Metaverse'ü iletişim perspektifinden yeni bir gerçeklik, anlam dünyası ve iş birliği fırsatları sunan; kültürel, entelektüel ve ekonomik üretim için alt yapı ve etkileşim olanakları tanıyan; farklı gelişmiş teknolojilerin eş zamanlı ve entegre bir biçimde kullanıldığı; siber toplumsal bir düzlem şeklinde tanımlamak mümkündür.

Bugün dünyadaki en önemli metaverse yatırımcılarının başında sanal gerçeklik cihazları üzerine çalışan Oculus şirketini 2 milyar dolara alan Facebook gelmektedir.[6] Nitekim Facebook bu alanda Microsoft gibi önemli yazılım şirketleriyle iş birliği anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca Roblox gibi oyun platformları da bu alanda büyük arge yatırımları yapmaktadır.

Metaverse kavramı ilk kez Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash'de ortaya çıkmıştır. Metaverse kavramı kurgusal bir dünyayı nitelemiştir.[9] Nitekim metaverse kavramı, ortaya atıldığı ilk dönemlerde aşırı abartılı ve spekülatif bir gelecek perspektifi olmakla eleştirilmiştir.

Özellikle Facebook'un konuya ilgi duymaya başlamasıyla kavram daha da ön plana çıkmıştır. Nitekim elinde büyük bir veri havuzu olan Facebook, milyonlarca insanın metaverilerine sahiptir. Bu da yapay zekâ temelli bir yapay dünyanın, insanların bireysel sınırlarını tehdit edeceği endişesini doğurmuştur.

Metaverse, sanal bir kamusal alan oluşturmayı vadetmektedir. Bu kamusal alanın sanal para birimleri bugün hâlihazırda kripto para piyasasında işlem görmektedir. Bu açıdan kavram internetin geleceği olarak görülmektedir. Metaverse adı verilen bu yapay evrene ilk giriş yapan şehir ise Seul kentidir.

Bu teknoloji yeterince geliştiği takdirde, insanlar edindikleri sanal gerçeklik cihazları sayesinde alışveriş yapma, sinemaya gitme, kafede zaman geçirme gibi pek çok eylemi fiziksel bir çaba harcamaksızın yapma fırsatına erişecektir. Hatta 2020 yılında ünlü rap sanatçısı Travis Scott Fortnite platformu içerisinde metaverse ortamında sanal bir konser düzenlemiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.