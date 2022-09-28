Mersin'de polisevine saldırıda gözaltı sayısı artıyor
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.
2022-09-28 08:13:18
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 22 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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