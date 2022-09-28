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Mersin'de polisevine saldırıda gözaltı sayısı artıyor

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

4 Saat Önce
2022-09-28 08:13:18
Mersin'de polisevine saldırıda gözaltı sayısı artıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 22 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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