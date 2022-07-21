Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz artırır mı? MB faiz yükseltir mi? Piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vereceği Temmuz ayı faiz kararında. Merkez Bankası geçtiğimiz sene başlattığı faiz indirimi dalgasına uzun süre ara vermiş ve faizleri değiştirmeme yönünde tavır almıştı. Dünya ülkelerinden gelen peş peşe faiz artışlarının ardından Merkez Bankası'nın ne yönde karar alacağı merakla bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz artırır mı? MB faiz yükseltir mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan jeopolitik kriz süreci ülkelerin enflasyonunda patlama yaşanmasına neden oldu. Pek çok ülkenin merkez bankası yıllar sonra faiz artışlarına gitme kararı aldı. Ülkemizde de TCMB Temmuz ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası'nın ne karar vereceği merakla bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faizi artırıp artırmayacağı merak ediliyor. Uzmanların genel görüşü MB faizleri bir kez daha sabit bırakacak.

Merkez Bankası faiz artırır mı?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ankete katılan 11 ekonomistin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Temmuz TCMB faiz kararı beklenti anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde gerçekleşti.

Merkez Bankası faiz değiştirmezse ne olur?

Merkez Bankası faizi değiştirmezse ve piyasa beklentisi de bu yöndeyse piyasada mevcut durum devam eder. Altın ve dolar fiyatlarında bu karar bağlı olarak bir değişim beklenmez. Ancak beklentiler faiz indirme ve artırma yönündeyse ve faiz kararı sabit çıkarsa o zaman piyasada dolar ve altında iniş ve çıkışlar olabilir.

Merkez Bankası nedir?

Merkez bankası, bir ülkenin ya da ülkeler grubunun para politikasından sorumlu kurumdur. Merkez bankasının temel amacı para biriminin ve para arzının istikrarının sürdürülmesidir. Fakat merkez bankalarının bunun dışında bankacılık sektörünün son kredi mercii olmak, faiz haddinin kontrolü gibi görevleri de vardır. Bunun yanında merkez bankasının, bankalar ve diğer finansal kurumları, tedbirsizlik ve dolandırıcılığa karşı denetlemek gibi yetkileri de olabilir.

Günümüzde birçok gelişmiş ülkenin, siyasi müdahaleleri engelleyen yasalarla çalışan, bağımsız merkez bankaları bulunmaktadır. Federal Reserve (FED), Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şili Merkez Bankası, Avustralya Rezerv Bankası, Hindistan Rezerv Bankası, Kanada Bankası, Kolombiya Cumhuriyeti Bankası, Norveç Merkez Bankası ve günümüz bağımsız merkez bankası örnekleridir. Bazı merkez bankalarının sahibi kamu iken, bazıları teoride, özel mülkiyettedir. Pratikte kamu mülkiyeti ve özel mülkiyet arasındaki fark çok küçüktür çünkü ikinci durumda bankanın elde ettiği kârın tamamına yakını hükûmete vergi olarak ödenmektedir.

.