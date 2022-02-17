Merkez Bankası faiz kararı altın ve dolar etkisi | MB faizi değiştirmezse altın ve dolar ne olur? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Merkez Bankası 2022'nin ilk ayında faizleri değiştirmeme kararı aldı. Uzun süre faiz indirimi yapan MB'ni Şubat ayında da faizleri sabit tutması bekleniyor.

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Altın ve dolar yatırımcıları da Merkez Bankası'nın faiz kararının ne olacağını merak ediyor. Elinde altını olan vatandaşlar MB'nin faizleri sabit tumasının dolara ve altına etkisi ne olur sorusuna yanıt arıyor.

Merkez Bankası faiz kararı altın ve dolar etkisi

Merkez Bankası'nın faiz kararları tüm piyasaları olduğu gibi altın ve doların gidişatını da doğrudan etkiliyor.

MB faizi değiştirmezse altın ve dolar ne olur?

Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları oldupu gibi altın ve doları olan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının altın ve dolara etkisinin ne olacağı öncelikle beklentiler dahilinde olur. Yani Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması beklenirken ve MB bu yönde bir karar alırsa altın ve dolarda çok keskin hareket olmaz. Ancak MB'nin faizi düşürmesi yada artırması beklenirken sürpriz şekilde faizleri değiştirmemesi altında ve dolarda oynaklığa neden olabilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolar, altın düşer mi yükselir mi?

Piyasa beklentileri doğrultusunda Merkez Bankası faizleri değiştirmez ve sabit turtarsa dolar ve altında hareketlilik yaşanmaz. Dolar 17 Şubat saa 09.20 sıralarında 13.60 TL'den işme görüyor. Gram altın ise aynı saatlerde alış 813.80 TL Satış 820.78 TL'den işlem görüyor.

MB faizleri sabit tutarsa kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa kredi faizleri düşer mi, yükselir mi? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası faizi değiştirmezse mevcut politika faizi yüzde 14'te kalır. Bu da banka kredi faizlerine olumlu yada olumsuz yansımaz.