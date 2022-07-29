Memurlara sakal serbest mi? Memurlar uzun sakal ile çalışabilir mi? Kamu personeline sakal serbest oldu mu? soruları Danıştay'ın aldığı karar sonrası pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere kamu çalışanlarının kılık ve kıyafet konusunda uyması gereken bazı kurallar var. Sakal serbestisi son zamanlarda gündemde olan bir konuydu. Son yaşanan gelişmenin ardından Memura sakal serbest mi? sorusu sorulmaya başlandı.

Memurlara sakal serbest mi? Memurlar uzun sakal ile çalışabilir mi? Kamu personeline sakal serbest oldu mu? soruları Danıştay'ın aldığı karar sonrası pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere kamu çalışanlarının kılık ve kıyafet konusunda uyması gereken bazı kurallar var. Sakal serbestisi son zamanlarda gündemde olan bir konuydu. Son yaşanan gelişmenin ardından Memura sakal serbest mi? sorusu sorulmaya başlandı.

Erkek memurlar sakal konusunda serbestlik getirilmesini talep ediyordu. Konya dair yeni bir gelişme yaşandı.Sakal serbestisi için mevzuatta güncelleme yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik mevzuatında belirlenen saç, sakal ve kıyafet yönergeleri, yeni mevzuatta ele alındı.

Memurlara sakal serbest mi?

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Kılık kıyafet, saç sakal konularında memurların bir takım beklentisi vardı. Özellikle sakal serbestisi konusu uzun süredir gündemde yer alıyordu. Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile "Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz" ibaresi iptal edildi. Danıştay, 2020 yılında da mevzuatta yer alan "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" ibaresinin iptaline karar vermişti.