Memura sakal serbest mi oldu? Memurlar sakalla işe gidebilecek mi? Kamu personeli uzun saç ve sakal artık yasak değil mi? Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar saç ve sakal kurallarında esneme yapılıp yapılamayacağını bekliyordu. Bir süredir konuşulan sakal serbestisi için mevzuatta güncelleme yapıldı. Kamu personelleri bu güncellemeden sonra sakal bırakmak serbest mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Memura sakal serbest mi oldu? Memurlar sakalla işe gidebilecek mi? Kamu personeli uzun saç ve sakal artık yasak değil mi? Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar saç ve sakal kurallarında esneme yapılıp yapılamayacağını bekliyordu. Bir süredir konuşulan sakal serbestisi için mevzuatta güncelleme yapıldı. Kamu personelleri bu güncellemeden sonra sakal bırakmak serbest mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Kılık kıyafet, saç sakal konularında memurların bir takım beklentisi vardı. Özellikle sakal serbestisi konusu uzun süredir gündemde yer alıyordu. Sakal serbestisi için mevzuatta güncelleme yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik mevzuatında belirlenen saç, sakal ve kıyafet yönergeleri, yeni mevzuatta ele alındı.

Memura sakal serbest mi oldu?

Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile "Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz" ibaresi iptal edildi. Danıştay, 2020 yılında da mevzuatta yer alan "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" ibaresinin iptaline karar vermişti.

İşte o mevzuat

"Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. (Danıştay İkinci Dairesinin 18/11/2020 tarihli ve E.:2017/665; K.:2020/3432 sayılı kararı ile iptal ibare: Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir), temiz bakımlı ve taranmış olur. (Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile iptal ibare; Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.) Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir."

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