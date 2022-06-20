Memur Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı? Memur maaşı ne zaman yatacak? Kurban bayramından önce maaşlar yatar mı? Milyonlarca çalışan, memur ve emekliyi ilgilendiren maaş zamlarında son dönemece girildi. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam oranı 4 Temmuz'da netlik kazanacak. Maaşlarını zamlı almaya hazırlanan memurlar Kurban bayramı nedeniyle maaşların erken yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Peki memur temmuz maaşı erken yatar mı?

Memur Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı? Memur maaşı ne zaman yatacak? Kurban bayramından önce maaşlar yatar mı? Milyonlarca çalışan, memur ve emekliyi ilgilendiren maaş zamlarında son dönemece girildi. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam oranı 4 Temmuz'da netlik kazanacak. Maaşlarını zamlı almaya hazırlanan memurlar Kurban bayramı nedeniyle maaşların erken yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Peki memur temmuz maaşı erken yatar mı?

Memur maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında yıla iki kez zam yapılıyor. Memur maaşlarında enflasyon farkı ike oluşacak zam oranının belli olmasına çok az kaldı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 5 aylık enflasyon farkı ile memurların ve memur emeklilerinin zammı yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e yükseldi. Merkez Banksı Piyasa Katılımcılar Anketi'nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 37,7 oldu. Açıklanan bu tahmin eğer aşağı yuları doğru çıkarsa öğretmen maaşlarına Temmuz ayında yüzde 40.75 oranında zam yapılacak.

Memur Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı?

Memur maaşlarında yapılacak net artış 4 Temmuz'da belli olacak. Zamlı maaşlarını almak için sabırsızlanan memurlar Kurban bayramı nedeniyle maaşların erken hesaplara yatırılmasını bekliyor. Ancak bu konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. Temmuz ayının zam ve maaş artış ayı olduğu için erken hesaplara yatması oldukça zor görünüyor.

Memur maaşı ne zaman yatacak?

Memur maaşları normal şartlarda ayın 15'inde hesaplara yatar. Ramazan bayramında memur maaşları erken yatırılmıştı. Kurban bayramında maaşların erken yatırılacağına dair henüz bir duyuru gelmedi.

Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Memurların maaşlarına yapılacak zam oranı 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon rakamları ile belli olacak. Ancak aşağı yukarı zam oranı belli olmuş durumda. 5 Aylık enfasyon verisine bakıldığı zaman memurların ve memur emeklilerinin zammı yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e yükseldi. Haziran ayı için enflasyon beklentisini ise TCMB 37,7 olarak açıkladı. Bu tahmine yakın bir Haziran enflasyonu gelirse memur maaşlarıne en düşük yüzde 40.75 oranında zam yapılacak.