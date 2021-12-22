Memur ek zam bugün belli olur mu? 2022 memur zammı bugün açıklanır mı? Milyonlarca memurun gözü kulağı maaşlarına ne kadar zam yapılacağında. 2022 asgari ücrete yapılan zammın belli olmasının ardından memurlar da kendi maaşlarında iyileştirme yapılmasını talep etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu talebi kabul etti ve memurlara ek zam yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından memurlar merakla ek zam oranlarının açıklanmasını bekliyor. Peki 2022 memur ek zam ne kadar? 2022 memur zamları ne kadar olacak?

Peki 2022 memur ek zam ne kadar? 2022 memur zamları ne kadar olacak? Milyınlarca memur 2022 asgari ücret oranının açıklanmasından sonra kendi maaşlarına yapılacak ek zammı merakla beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le kritik bir toplantı yapacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından memurlar "Memur ek zam bugün belli olur mu? 2022 memur zammı bugün açıklanır mı?" sorusunu sormaya başladı.

Memur ek zam bugün belli olur mu?

Milyonlarca memurun gözü kulağı maaşlarına ne kadar zam yapılacağında. 2022 yılında asgari ücretin 4253 TL olduğu açıklandı. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldı. Milyonlarca memur da kendi maaşlarında ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başlamışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ile görüşeceği açıklandı. Bu görüşmede memur ek zamları ve 3600 ek gösterge konusu ağırlıklı olarak değerlendirilecek.

2022 memur zammı bugün açıklanır mı?

2022 yılı memur zamlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Memurlar 2022'de toplam yüzde kaç zam alacak?

Memurlar 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 zam artı enflasyon farkı alacaklar. Ocak ayında memur ve memur emeklisine yapılacak zam tutarı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla netleşecek. Ancak hayat pahalılığının artması ve neflasyonun yüksek gelmesi memurlara ek zam yapılması zorunluluğunu doğurdu. Memurlara 2022 yılında ek zam ypılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur ek zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Seyyanen memur zammına ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileşme olmalı." dedi.

Memur ek zam ne kadar olacak?

Memurlara 2022 yılında yüzde kaç ek zam yapılacağı henüz açıklanmadı ancak zam konusunda masada 2 seçenek bulunuyor.

1. Seçenek: Memur maaşlarına doğrudan seyyanen zam yapma yöntemi ile memur maaşlarına ek zam yapılabilir.

2. Seçenek: Sözleşemde belirtilen yüzde 5'lik zam oranının artırılması ve enflasyon farkının yansıtılması ile memur maaşlarında artışa gidilebilir.

Memur nedir?

Memur, devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de 2021 yılı itibariyle 2,658,555 kişi memur olarak görev yapmakta.

Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

Türkiye'de Devlet Memuru sayılmanın tek ölçütü, 657 sayılı kanuna tabi olmaktır. Bu nedenle bu kanunun kapsamı dışında kalanlar Devlet Memuru değildir, Kamu Personeli veya Kamu Görevlisidir.

Seçilmiş kişiler Memur değildir. Kamu Görevlisidir. Ör: Belediye Başkanları, Muhtarlar, Bakanlar, Milletvekilleri…

Polisler, İlk ve orta dereceli okul öğretmenleri, lise öğretmenleri, devlet hastanelerindeki doktorlar, valiler, kaymakamlar, hizmetliler (tamamında özel sektör hariç) Devlet Memurudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.