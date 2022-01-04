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TIMETURK / GENEL / Memur aile yardımı 2022 eşi çalışmayan, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk yardımı ne kadar?

Memur aile yardımı 2022 eşi çalışmayan, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk yardımı ne kadar?

Memur aile yardımı 2022 eşi çalışmayan, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk yardımı ne kadar? Milyonlarca memurun ek zam oranları cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazandı. Memur ek zamları ile birlikte memur aile yardımı ödeneği de 2022 yılı için kesinleşti. Aile yardımı çocuk sayısı ve çocuk yaşına göre ve eşin çalışıp çalışmama durumuna göre farklılık gösteriyor. İşte 2022 yılında memurların alacağı aile ücreti ödeneği miktarı...

3 Saat Önce
2022-01-04 17:53:07
Memur aile yardımı 2022 eşi çalışmayan, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk yardımı ne kadar?

Memur aile yardımı 2022 eşi çalışmayan, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk yardımı ne kadar? Milyonlarca memurun ek zam oranları cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazandı. Memur ek zamları ile birlikte memur aile yardımı ödeneği de 2022 yılı için kesinleşti. Aile yardımı çocuk sayısı ve çocuk yaşına göre ve eşin çalışıp çalışmama durumuna göre farklılık gösteriyor. İşte 2022 yılında memurların alacağı aile ücreti ödeneği miktarı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ocak'ta memurları ilgilendiren çok öenmli açıklamalarda bulundu. Erdoğan memurlara 2022 yılında yüzde 30 oranında zam yapıldığını açıkladı. Açıklamasında aile yardımları miktarını da belirten Erdoğan milyonlarca memuru sevindirdi. 2022 aile yardımları zamlı olarak ödencek.

Memur aile yardımı 2022 ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren çok öenmli bir açıklama geldi. Erdoğan 2022 memur aile yardımlarına ilişkin son rakamları açıkladı. Erdoğan "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur." dedi.

Eşi çalışmayan, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk aile yardımı ne kadar?

Çalışmayan eş aile yardımı: 521 TL
6 yaşından küçük çocuk aile yardımı: 115 TL
6 yaşından büyük çocuk aile yardımı: 57 TL

Aile yardımı nedir?

Aile yardımı kamu personellerine eş durumu ve çocuk sayısı ve yaşına göre ödenen bir ödenektir. Aile yardımı ile eşi çalışmayan memurlara 2022 yılında 521 TL ödeme yapılır

Aile yardımı nasıl alınır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu göre bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için belli tutarlarda ödeniyor. Dolayısıyla bir memurun eşi ücret karşılığı bir yerde çalışıyorsa veya SGK'dan emekli aylığı, malullük aylığı gibi ödemeler alıyorsa, bu durumda memura aile yardımı ödenmesi söz konusu değil.

2022 Aile Yardımı ne kadar? Eşi çalışmayan çocuklu aile yardımı kaç TL oldu?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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