Melikhan Sağlam kimdir? Melikhan Sağlam cinsiyet mi değiştirdi? Melikhan Sağlam kadın mı oldu? İşte Melikhan Sağlam'ın son hali...

Melikhan Sağlam kimdir? Melikhan Sağlam cinsiyet mi değiştirdi? Melikhan Sağlam kadın mı oldu? Sosyal medyada Müge Anlı'nın taklidini yaparak ünlü olan Melihhan Sağlam'dan şaşırtan bir karar geldi. Melikhan Sağlam son halini paylaşarak kadın olduğunu duyurdu. Cinsiyet değiştirme sürecini tamamlayan Melikhan Sağlam adını da değiştirerek Melis oldu. Sosyal medyada binlerce abonesi olan Melikhan Sağlam'ın değişimi hayranlarını şaşırttı. İşte cinsiyet değiştirerek kadın olan Melikhan Sağlam'ın son hali...

Melikhan Sağlam kimdir? Melikhan Sağlam cinsiyet mi değiştirdi? Melikhan Sağlam kadın mı oldu? Sosyal medyada Müge Anlı'nın taklidini yaparak ünlü olan Melihhan Sağlam'dan şaşırtan bir karar geldi. Melikhan Sağlam son halini paylaşarak kadın olduğunu duyurdu. Cinsiyet değiştirme sürecini tamamlayan Melikhan Sağlam adını da değiştirerek Melis oldu. Sosyal medyada binlerce abonesi olan Melikhan Sağlam'ın değişimi hayranlarını şaşırttı. İşte cinsiyet değiştirerek kadın olan Melikhan Sağlam'ın son hali...

Instagram ve sosyal medya fenomenlerinden biri olan Melikhan Sağlam'ın son hali görenleri şaşırttı. Müge Anlı videoları ile kısa zamanda sosyal medyada tanınan ve binlerce üyeye ulaşan Melikhan Sağlam pek çok ünlü ismin taklidini yapıyordu. Programlara da katılan Melikhan Sağlam görüntüsündeki değişim ile gündeme geldi.

Melikhan Sağlam cinsiyet mi değiştirdi?

Sosyal medya fenomenlerinden olan Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdiğini duyurdu. Çocukluğundan beri kendini kadın cinsiyetine daha yakın bulduğunu söyleyen Sağlan değişimini sosyal medyadan paylaştı. Cisniyet değiştirme sürecini tamamlayan Melikhan Sağlam sarı saçları ve yeşil elbiseli fotoğrafı ile görenleri şaşırttı.

Melikhan Sağlam kadın mı oldu?

Melikhan Sağlam bir dizi ameliyatlardan sonra kadın cinsiyetine geçiş yaptı. Ameliyatların zorlu süreçlerinden de bahseden Melikhan Sağlam son halini 265 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabundan paylaştı.

"Cinsiyet değiştirme sürecini tamamladım"

Melikhan Sağlam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binlerce takipçisini şaşırttı. Sağlam açıklamasında şunları söyledi: "Merhaba ameliyattan çıktım ve şükürler olsun ki her şey yolunda mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizinle uzun zamandır beraberiz beni desteklediniz, yanımda oldunuz ve belki de bu süreçte en büyük destekçim sizlerdi artık sizinle her şeyi açıkça paylaşma zamanımın geldiğini düşünüyorum. Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım."

Melikhan yerine Melis adını kullanack

Çocukluğundan bu yana farklı olduğunu söyleyen genç fenomen cinsiyet değiştirerek kadın oldu. Melikhan Sağlam Cinsiyet değişiminden sonra yeni adını da duyurdu. Melikhan Sağlam bundan sonra Melis adını kullanacağını açıkladı.

Melikhan Sağlam kimdir?

Melik Sağlam sosyal medya fenomenidir. Ünlülerin taklidini ve parodilerini yaparak ünlü olan Melikhan Sağlam kısa sürede takipçi sayısını artırdı. 260 bin takipçisi olan Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirerek kadın olduğunu duyurdu.