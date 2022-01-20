Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet mi değiştirdi? Çukur Timsah Celil kadın mı oldu?

Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi haberleri gündeme bomba gibi düştü. Çukur dizisinin ardından büyük bir ün kazanan ve Tik tok hesabından da büyük bir kitle oluşturan Timsah Celil travesti mi? Timsah Celil'in gerçek adı Ahmet Melih Yılmaz son hali ne oldu? Çukur Timsah Celil kadın mı oldu? İşte tarafımıza yöneltilen soruların yanıtları...

Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi haberleri gündeme bomba gibi düştü. Çukur dizisinin ardından büyük bir ün kazanan ve Tik tok hesabından da büyük bir kitle oluşturan Timsah Celil travesti mi? Timsah Celil'in gerçek adı Ahmet Melih Yılmaz son hali ne oldu? Çukur Timsah Celil kadın mı oldu? İşte tarafımıza yöneltilen soruların yanıtları...

Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet mi değiştirdi?

Birçok tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde oynayan Ahmet Melih Yılmaz'ın cinsiyet değiştirdiğine ilişkin haberler gündem oldu. Ahmet Melih Yılmaz sosyal medyadaki kitlesine kendini travesti olarak tanımladığını belirtti. O yayın esnasında Yılmaz; Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi!" ve "Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Kısacası "Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet mi değiştirdi?" haberleri yalan. Oyuncu kendini travesti olarak tanımlıyor ve değişim videoları paylaşıyor. .