Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay kimdir? Mehmet Oktay hangi partiden?

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay kimdir? Mehmet Oktay hangi partiden? Türkiye dört bir yanında çıkan yangınlarla boğuşuyor. Çıkan yangınlarda Marmaris'te ağır hasar aldı. Yangınlarla mücadele eden Marmaris'te Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın hayatı ve biyografisi...