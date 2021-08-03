Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay kimdir? Mehmet Oktay hangi partiden?
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay kimdir? Mehmet Oktay hangi partiden? Türkiye dört bir yanında çıkan yangınlarla boğuşuyor. Çıkan yangınlarda Marmaris'te ağır hasar aldı. Yangınlarla mücadele eden Marmaris'te Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın hayatı ve biyografisi...
2021-08-03 16:37:15
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay kimdir? Mehmet Oktay hangi partiden? Türkiye dört bir yanında çıkan yangınlarla boğuşuyor. Çıkan yangınlarda Marmaris'te ağır hasar aldı. Yangınlarla mücadele eden Marmaris'te Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın hayatı ve biyografisi...
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay kimdir?
Mehmet Oktay 1979 yılında Marmaris'te doğdu.
Mehmet Oktay Belediye Başkanı olduğu Marmaris'in sokaklarında büyümüş ve Marmaris'in havasını solumuştur.
Mehmet Oktay Marmaris aşığı bir insandır.
Mehmet Oktay ilkokul ve lise eğitimini Marmaris'te tamamladıktan sonra İngiltere'ye giderek eğitimine Oxford'da devam etti.
Oktay turizm işletmeciliği yapmaktaadır.
CHP üyesi olan Mehmet Oktay 2003 yılında Marmaris Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2011-2014 yılları arasında İlçe Başkanlığı görevlerini yaptı.
Ardından 2014 yılın yerel seçimlerinde, Marmaris Belediye Meclisi ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden yapılanmasında etkin görev alan Oktay, dört yıldır Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği ve Komisyon Başkanlığı görevini yaptı.
Mehmet Oktay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Muğla Marmaris Belediye Başkan Adayı oldu ve kazandı.
Mehmet Oktay halen Marmaris Belediye Başkandır.
Mehmet Oktay evli ve iki çocuk babasıdır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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