Mehmet Nuri Yıldız kimdir? Mehmet Nuri Yıldız istifa mı etti? Mehmet Nuri Yıldız olayı nedir? Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Mehmet Nuri Yıldız bir mesaj yayınlayarak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız kendisine bazı görüntülerle şantaj yapılmak istendiğini belirtti. Yaşanan gelişmelerden sonra Mehmet Nuri Yıldız'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından Yıldız istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Nuri Yıldız kimdir? Mehmet Nuri Yıldız istifa mı etti? Mehmet Nuri Yıldız olayı nedir? Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Mehmet Nuri Yıldız bir mesaj yayınlayarak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız kendisine bazı görüntülerle şantaj yapılmak istendiğini belirtti. Yaşanan gelişmelerden sonra Mehmet Nuri Yıldız'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından Yıldız istifa ettiğini açıkladı.

Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız'a ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Konuya dair binlerce paylaşım yapılırken Mehmet Nuri Yıldız'ın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Mehmet Nuri Yıldız kimdir?

Mehmet Nuri Yıldız AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu. (İstifa etti) Mehmet Nuri Yıldız Ağrı'da dünyaya geldi. Ağrı ili Merkez ilçesi Ballıbostan Köyünde 1980 yılında dünyaya gelen yıldız 42 yaşındadır. İlkokul öğrenimini doğduğu köyde bulunan Ballıbostan İlkokulu'nda tamamladı. Mehmet Yıldız sosyal medyada yer alan bazı iddia ve görüntülerin ardından flaş bir karar alarak görevinden istifa etti.

Mehmet Nuri Yıldız istifa mı etti?

Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında istifa ettiğini duyurdu.

Mehmet Yıldız kendisine şantaj yapıldığını belirterek açıklamasında şunları dedi: " ÇOK DEĞERLI AĞRI KAMUOYUNA VE BASIN MENSUPLARINA 07/08/2022 tarihinde whatsaap üzerinde görüntülü olarak +31644172358 nolu numaradan arandım. Hemen akabinde +4915756509979 nolu numaradan ekran görüntüsü alınıp, farklı bir numaradan 10.000 bin dolar karşılığında görüntünün ellerinde olduğunu ve müstehcen bir video hazırlanarak yayınlanacağını tarafıma söylendi. Şantajı kabul etmediğimden dolayı kumpas videosunu sosyal medyada yayınlamaya başladılar.

İki yıllık süre zarfında yerelde gece/gündüz demeden DAVAM uğruna yaptığım çalışmalar, sözde Dava arkadaşlarım tarafından her seferinde sekteye uğratılmaya çalışıldı.

Geldiğimiz bu süreçte bu şantaj videosu teşkilattaki sözde dava arkadaşlarım tarafından gerçekmiş algısı yaratılarak lanse edildi.

Yerelde bu şantaj videosunun şahsımla hiçbir alakasının olmadığını taraflı/tarafsız bütün halk tarafından dile getirilmiştir. Yerelde bu kamuoyu desteğini teşkilatımdan ne yazık ki göremedim.

Tanınmış ve sevilen bir esnaf olduğumdan dolayı şahsıma yapılan bu itibar suikastını destek veren, sebep olan, hazırlayan, sosyal medya üzerinden şahsıma iftira atan taraflı, tarafsız herkesten hukuk önünde mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. İki yıllık bu hizmet sürecinde gerek halkımızın, gerekse yerel basınımızın desteği ve teveccühü ile karşılaştık. Bu süreçte de aynı desteği ve samimiyeti gördük bu vesile ile kıymetli yerel basın mensuplarına ve halkımıza teşekkürü bir borç bilirim...

Şahsımın, ailemin ve yönetimimin daha fazla itibar suikastine maruz kalmaması için; İl teşkilatının bu süreçte olayın montaj olduğunu bildikleri halde arkamda dik bir duruş sergilemediklerinden dolayı 17/10/2020 tarihinde tarafıma tebliğ ettikleri merkez ilçe başkanlığı görevinden istifa ediyorum.

Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında istifa ettiğini duyurdu. Yıldız sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ÇOK DEĞERLI AĞRI KAMUOYUNA VE BASIN MENSUPLARINA …"

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