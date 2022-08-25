Gıyas Güven kimdir? Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven nereli, kaç yaşında? Türkiye İş Kurumu'nda göreve başlayan ve Ağrı İŞKUR Müdürü olarak halen görevde bulunan Giyas Güven'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memuriyet hayatına TEDAŞ'ta başlayan Güven 2013 yılında İŞKUR Ağrı İl Müdürü olarak atandı. İşte Gıyas Güven'in hayatı ve biyografisi...

Gıyas Güven kimdir? Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven nereli, kaç yaşında? Türkiye İş Kurumu'nda göreve başlayan ve Ağrı İŞKUR Müdürü olarak halen görevde bulunan Giyas Güven'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memuriyet hayatına TEDAŞ'ta başlayan Güven 2013 yılında İŞKUR Ağrı İl Müdürü olarak atandı. İşte Gıyas Güven'in hayatı ve biyografisi...

Son zamanlarda Gıyas Güven'in kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Çeşitli kurumlarda görev aldıktan sonra Ağrı İl Müdürü olarak İŞKUR'a atanan Gıyas Güven 1979 yılında dünyaya geldi. İşte Gıyas Güven'in hayatı...

Gıyas Güven kimdir?

Gıyas Güven 1979 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdi.

Lisans diplomasını aldıktan sonra iş hayatına atılan Gıyas Güven pek çok kurumda memuriyet görevinde bulundu.

TEDAŞ'ta memuriyet hayatına başlayan Gıyas Güven aynı Kurumda memur, İnsan Kaynakları Şefi, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu.

Gıyas Güven daha sonra 2013 yılında İŞKUR'a atandı. Ağrı İŞKUR İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandı.

43 yaşında olan Gıyas Güven evlidir ve üç çocuk babasıdır.

İŞKUR nedir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur. .