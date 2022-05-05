Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise kiminle evlendi? Hadise'nin eşi kim? Hadise evlendi mi? Hadise hamile mi? Magazin dünyasına bomba gibi düşen birliktelikte mutlu sona ulaşıldı. Mehmet Dinçerler ile ünlü şarkıcı Hadise dünya evine girdi. 30 Nisan'da sessiz sedasız kıyılan nikahla evlenen çiftin erken evlilikleri merak konusu olmuştu. Hadise'nin hamile olduğu iddiaları da magazin dünyasında oldukça fazla ses getirmişti.

Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise kiminle evlendi? Hadise'nin eşi kim? Hadise evlendi mi? Hadise hamile mi? Ünlü şarkıcı Haidise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in birlikteliği magazin dünyasında oldukça fazla konuşuldu. İkilinin birlikteliğine dair pek çok iddia gündeme atılmıştı. Hadise ile Mehmet Dinçerler beklenenin aksine ani bir karar alarak nikah masasına oturdu. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, 30 Nisan'da sessiz sedasız kıyılan nikahla evlendiler. Çiftin evlilik tarihini neden öne çektiğinin sebebi de ortaya çıktı. Çift iki bayram arası düğünün uğursuzluk getirdiği gerekçesiyle nikahlarını bayram öncesine çekti.

Hadise kiminle evlendi?

Hadise uzun süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşıyordu. Hadise ile Mehmet Dinçerler sürpriz bir kararla evlilik planlarını erkene çekeren dünya evine girdiler.

Hadise'nin eşi kim?

Hadise 30 Nisan 2022'de sessiz bir nikah ile Mehmet Dinçerler'le evlendi.

Hadise hamile mi?

Geçtiğimiz haftalarda imam nikahı kıydıkları ileri sürülen çiftten Hadise'nin çantasıyla karnını kamufle etmesi, "Hamile mi?" sorusunu akıllara getirmişti. Ancak ünlü şarkıcı "hamile" iddialarını geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı.

Mehmet Dinçerler kimdir?

Mehmet Dinçerler 1988 yılında dünyaya gözlerini açtı.

Aslen Gaziantepli olan Mehmet Dinçerler oğlak burcudur.

Genç iş insanı ünlü bir kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

Mehmet Dinçerler'in adı sık sık magazin dünyasında da yankılanıyor. Ünlü şarkıcı Hadise ile birlikte olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce de Asena Atalay ile anılmıştı.

Mehmet Dinçerler sosyal medya hesaplarını da etkin bir şekilde kullanıyor.