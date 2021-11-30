Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler nereli, ne iş yapıyor? Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler beraber çıktıkları Çeşme tatilinden dönerken kaza yaparak ölümden döndü. Şiddetli kazayı yara almadan atlatan çift kaza şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Hadise ile birlikte olan Mehmet Dinçerler'in kim olduğu magazin severler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte iş insanı Mehmet Dinçerler'in hayatı ve biyografisi...

Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler nereli, ne iş yapıyor? Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler beraber çıktıkları Çeşme tatilinden dönerken kaza yaparak ölümden döndü. Şiddetli kazayı yara almadan atlatan çift kaza şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Hadise ile birlikte olan Mehmet Dinçerler'in kim olduğu magazin severler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte iş insanı Mehmet Dinçerler'in hayatı ve biyografisi...

Ünlü şarkıcı Hadise oyuncu Kaan Yıldırımla olan ilişkilerini sonlandırdıktan bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mehmet Dinçerler'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Mehmet Dinçerler'in hayatı ve biyografisi..

Mehmet Dinçerler kimdir?

Mehmet Dinçerler 1988 yılında dünyaya geldi.

Aslen Gaziantepli olan Mehmet Dinçerler oğlak burcudur.

Genç iş insanı ünlü bir kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Mehmet Dinçerler'in adı sık sık magazin dünyasında da yankılanıyor. Ünlü şarkıcı Hadise ile birlikte olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce de Asena Atalay ile anılmıştı.

Mehmet Dinçerler sosyal medya hesaplarını da etkin bir şekilde kullanıyor.

Gloria Jean's Coffees nedir?

Gloria Jean's dünyanın en büyük perakende kahve satıcılarından biridir.1979'da Chicago'da küçük bir kafe ve bir armağan dükkânı olarak ticari yaşamına başlamıştır.

En son KKTC' ye de bir şube açarak, KKTC'nin yalıtımını (tecrit-izolasyon) delmeye yönelik eylemlere katkı sağlamıştır. Türkiye'nin büyük kentlerinde şubeleri vardır. Bu kentler; İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Adana, Antalya, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Malatya, Denizli, Van, Kütahya, Isparta ve İzmir'dir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.