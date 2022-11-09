Mehmet Ali Kayacı kovuldu mu? TV5 kanalında Mehmet Ali Kayacı neden yok?

Mehmet Ali Kayacı kovuldu mu? TV5 kanalında Mehmet Ali Kayacı neden yok? Türkiye'nin özel televizyon kanalları arasında yer alan ve Milli Görüş hareketine yakınlığı ile bilinen TV5 kanalında geçtiğimiz gün Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' programına FETÖ'cü firari Hakan Şükür konuk olarak davet edildi. Hakan Şükür'ün canlı görüntülü bağlantı ile ABD'den TV5 kanalı yayına bağlanması üzerine kanal tepkilere neden oldu. Programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı'nın kanal ile olan ilişkisinin kesildiği iddia edilirken RTÜK de TV54 kanalına inceleme başlattığını açıkladı.

TV5 kanalında 'Düşünme Vakti' adlı programa FETÖ'cü firari Hakan Şükür katıldı. ABD'de olan ve iadesi istenen Hakan Şükür'ün programa katılması büyük tepki çekti. Yaşanan gelişmenin ardından RTÜK kanal hakkında inceleme başlattığını açıkadı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi. Mehmet Ali Kayacı kovuldu mu? Hakan Şükür'ün TV5 kanalında canlı yayına katılmasının yankıları sürerken kanalda da yeni gelişmeler yaşandığı bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Düşünme Vakti adlı programın sunucusu Mehmet Ali Kalaycı'nın TV5'ten kovulduğu iddia edildi. İLİŞKİLİ HABER TV5 kanalı kimin? TV5 kime ait, sahibi kim? .