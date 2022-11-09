TV5 kanalı kimin? TV5 kime ait, sahibi kim? Türkiye'nin özel kanalları arasında yer alan uydu üzerinden ve dijital platformlarda yayın hayatına devam eden TV5 kanalının kimin olduğu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Son olarak TV5 kanalına firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün konuk olarak kabul edilmesi üzerine RTÜK kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Peki TV5 kanalının sahibi kim?

TV5 kanlında yayınlanan ve Mehmet Ali Kayacı'nın sunmu ile ekranlara gelen Düşünme Vakti adlı programda FETÖ'nün firari üyesi Hakan Şükür'e yer verilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD'de firari konumda olan ve iadesi talep edilen Hakan Şükür'ün yayına konuk alınması üzerine RTÜK'te kanal hakkında inceleme başlattığını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından TV5 kanalı kimin? TV5 kime ait, sahibi kim? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

TV5 kanalı kimin?

Türkiye'nin özel televizyon kanalları arasında yer alan TV5'in ilk açılışı 2 Şubat 2004 tarihinde oldu. TV5'in ikinci açılışı ise Mayıs 2005 oldu.

Yayın hayatına başlayan TV5'in kurulması fikrinin Necmettin Erbakan'dan geldiği iddia ediliyor.

TV5 Necmettin Erbakan'ın lideri olduğu Millî Görüş hareketine yakın bir yayın politikası izlemektedir.

TV5 uydu üzerinden ve dijital platformlar üzerinden ayrıca internetten yayın yapıyor.

Kanalın ilk kurulduğunda genel yayın yönetmenliğini iletişimci akademisyen ve yazar Yusuf Kaplan üstlenmiştir.

Yusuf Kaplan döneminde kanal en parlak dönemini yaşamıştır. İçerikler ve programlarda kanal kaliteli yapımlara imza atmıştır.

Yusuf Kaplan'ın yayın yönetmenliğinden alınmasıyla kanal ilk olarak logo değişimine gitmiştir. O günden bu yana kanalın logosu aynı kalmıştır.

Son 13 yıldır TV5 Genel Koordinatörü olan Mustafa Geçer'den sonra "1 Mart 2017" tarihi itibarıyla Millî Gazete ile yönetimleri birleşti. Yeni yayın dönemi Millî Gazete yönetiminde devam ediyor.

Kasım 2018 tarihinde Genel Yayın Yönetmenliği görevine Millî Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz getirilirken, Genel Müdür Yılmaz Bayat, Genel Yayın Koordinatörü ise Mehmet Ali Kayacı oldu.

TV5'in binası ve stüdyoları Sefaköy Milsan Tesisleri'nde yer almaktadır.

TV5 kime ait, sahibi kim?

TV5 kanalı Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri A.Ş.'nin çatısı altında faaliyet gösteriyor. Kanalın sahip şirketi ise Anadolu İletişim Hiz. A.Ş.'dir.

TV5 frekansı 2002

TV5 Türksat uydusundan ve D-Smart'tan ve internetten yayın yapıyor. İşte TV5'in uydu frekans bilgisi;

Türksat 3A 12729 V 30000 2/3 (SD)

D-Smart 102. Kanal (SD)

RTÜK'ten TV5'e Hakan Şükür incelemesi

TV5 Kanalına FETÖ'cü firari Hakan Şükür'ün davet edilmesi ile başlayan tartışmada topa RTÜK de girdi. RTÜK kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklamasında "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." .