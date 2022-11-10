Mehmet Ali Kayacı kimdir? TV5 sunucusu Mehmet Ali Kayacı nereli, kaç yaşında? Milli Görüş camiasına yakınlığıyla bilinen TV5 kanalında Mehmet Ali Kayacı tarafından sunulan Düşünme Vakti adlı programa FETÖ'cü firari Hakan Şükür canlı yayın konuğu olarak davet edildi. Hakan Şükür'e övgülerin yağdırıldığı program gündeme oturdu. RTÜK'te kanal hakkında inceleme başlatılacağını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı kanaldan kovuldu. Mehmet Ali Kayacı'nın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Mehmet Ali Kayacı kimdir? TV5 sunucusu Mehmet Ali Kayacı nereli, kaç yaşında? Milli Görüş camiasına yakınlığıyla bilinen TV5 kanalında Mehmet Ali Kayacı tarafından sunulan Düşünme Vakti adlı programa FETÖ'cü firari Hakan Şükür canlı yayın konuğu olarak davet edildi. Hakan Şükür'e övgülerin yağdırıldığı program gündeme oturdu. RTÜK'te kanal hakkında inceleme başlatılacağını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı kanaldan kovuldu. Mehmet Ali Kayacı'nın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

TV5 kanalında yaşananlar ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. 2004 yılında Necmettin Erbakan tarafından kurulan ve Milli Görüş camiasına yakın olan kanalda FETÖ'nün firari üyesi Hakan Şükür'ün yayına kabul edilmesi ve yayında kendisine evgüler yağdırılmasına tepkiler çığ gibi büyüdü. TV5'te Mehmet Ali Kayacı'nın sunumu ile yayınlanan Düşünme Vakti adlı program tartışmaların odağında yer alırken RTÜK de kanal hakkında inceleme başlattığını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Mehmet Ali Kalaycı'nın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Mehmet Ali Kayacı kimdir?

Mehmet Ali Kalaycı TV ekranlarında Düşünme Vakti adlı programı sunuyıordu. Program yaşanan gelişmelerin üzerine yayından kaldırıldı. Konyalı olduğu bilinen Mehmet Ali Kayacı'nın TV5 kanalında Genel Yayın Koordinatörü olarak görev yaptığı da biliniyordu. Hakan Şikür'ü yayına alarak tepkilerin odağında yer alan Mehmet Ali Kayacı'nın TV5 kanalındaki görevlerine son verildiği öğrenildi.

TV5'ten açıklama

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün yayına katılması üzerine TV5 yönetimi de sessizliğini bozdu. TV5'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada "8 Kasım 2022 tarihli "Düşünme Vakti" programında Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında fiili bir durum oluşturularak, söz konusu program gerçekleştirilmiştir. Yayınlanan program hakkında kurum içi titiz bir inceleme başlatılmış olup inceleme sonuçlanana kadar ilgili program yayından kaldırılmıştır. TV5 Yayın Kurulu olarak Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını, İmralı'dan gelen mektupların yayınlanmasını, çözüm sürecinde Kandil'de yapılan röportajları görmezden gelenlerin bu program üzerinden TV5'i ve camiamızı linç etme çabasını samimi, ahlaki ve vicdani bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

RTÜK'ten TV5'e inceleme

RTÜK yaşanan olayların ardından TV5 kanalı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. RTÜK açıklamasında "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

TV5 kanalı hakkında

TV5 kanalı Necmettin Erbakan tarafından 2 Şubat 2004 tarihinde kuruldu.

Kanal Milli Görüş camiasına yakınlığı ile biliniyor.

TV5 kanalı uydu üzerinden ve dijital platformlar üzerinden ayrıca internetten yayın yapıyor.

TV5'in binası ve stüdyoları Sefaköy Milsan Tesisleri'nde yer almaktadır.