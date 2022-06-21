Mehmet Ali Erbil hapse mi girecek? Mehmet Ali Erbil hangi suçtan yargılanıyor? M.Ali Erbil hapis cezası mı aldı? Ünlü komedyen ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in adı geçtiğimiz günlerde Ece Ronay'a attığı mesajlarla gündeme gelmişti. Son olarak Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in kendisini tehdit ettiği iddiası ile mahkemeye başvurdu. İddianamede şüpheli Erbil'n 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mehmet Ali Erbil hapse mi girecek? Mehmet Ali Erbil hangi suçtan yargılanıyor? M.Ali Erbil hapis cezası mı aldı? Ünlü komedyen ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in adı geçtiğimiz günlerde Ece Ronay'a attığı mesajlarla gündeme gelmişti. Son olarak Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in kendisini tehdit ettiği iddiası ile mahkemeye başvurdu. İddianamede şüpheli Erbil'n 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile son zamanlarda gündeme geliyor. Ağır hastalık sürecini atlatan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ı mesaj yoluyla tehdit ettiiği iddiası ile yargılanacak.

Mehmet Ali Erbil hapse mi girecek?

Sanatçı Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde de oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı.İddianamede şüpheli Erbil'n 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Anadolu Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Erbil önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Mehmet Ali Erbil hangi suçtan yargılanıyor?

İddianamede şüpheli Erbil'n 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.