Ece Ronay kimdir? Ece Ronay kaç yaşında nereli?

Ece Ronay kimdir? Son günlerde Eve Ronay'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Ece Ronay paylaşımları ile yine adından söz ettiriyor. İşte Ece Ronay'ın hayatı ve öz geçmişi...

Ece Ronay kimdir? Son günlerde Eve Ronay'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Ece Ronay paylaşımları ile yine adından söz ettiriyor. İşte Ece Ronay'ın hayatı ve öz geçmişi...

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz eçerikli mesajları yayınladı. İddalar üzerine açıklama yapan Mehmet Ali Erbil de "Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim." dedi. İfşa mesajlarını yayınlayan Ece Ronay'ın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi...

Ece Ronay kimdir?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında dünyaya geldi. Ece Ronay Diyarbakır'da doğdu.

Ece Ronay sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medya fenomeni yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.

Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay Youtube'da 727 bin, Instagram'da 1.1 milyon takipçi sayısına sahip.

Mehmet Ali Erbil'den taciz suçlamaslarına yanıt

Mehmet Ali Erbil, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Erbil, şunları söyledi: "Kız bana video çekerek köpek diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim. Beş kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona kardeşim diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya kamuoyu ben biliyor. Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı. Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. Senin yanında uyumak istiyorum diye mesaj atmadım. Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi ınstagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.