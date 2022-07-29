MEB ücretli öğretmen başvurusu 2022 | Başvurular başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru sonucu ne zaman?

MEB ücretli öğretmen başvurusu 2022 | Başvurular başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu ne zaman belli olur? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ek ders ücreti karşılığında öğretmenlik yapmak isteyen adaylar 2022 ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Ücretli öğretmen maaşları büyük tartışmalara neden olmuştu. Ancak son yapılan zamla birlikte 40 saat derse giren bir ücretli öğretmenin maaşı 7400 liraya kadar çıktı.

MEB ücretli öğretmen başvurusu 2022 | Başvurular başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu ne zaman belli olur? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ek ders ücreti karşılığında öğretmenlik yapmak isteyen adaylar 2022 ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Ücretli öğretmen maaşları büyük tartışmalara neden olmuştu. Ancak son yapılan zamla birlikte 40 saat derse giren bir ücretli öğretmenin maaşı 7400 liraya kadar çıktı.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde okullarda yer alan öğretmen açıklarından bazıları ücretli öğretmenler ile kapanacak. Yeni eğitim öğretim döneminde ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen binlerce kişi başvuruların başlayıp başlamadığını merak ediyor. İşte detaylar...

MEB ücretli öğretmen başvurusu 2022

Ücretli öğretmen başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında başlıyor. Ücretli öğretmen başvuruları il ve ilçelere göre farklılık gösterebiliyor. Ücretli öğretmen olmak isteyenler en başta e-devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Çalışmak istediği okulu seçen adaylar okul yönetimi ile görüşerek başvurular ve özel şartlar ile ilgili detaylı bilgi alabilir.

Ücretli öğretmen başvuruları başladı mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. Görev almak istediğiniz okullar ile iletişime geçerek başvuru durumları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Farklı branşlardan ücretli öğretmenlik için müracaatları olumlu değerlendirilen adaylar eylül ayından itibaren görevlerine başlayabilecek.

Ücretli öğretmen başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

Başvuruların ardından evrakların incelenmesi ve evrak teslimlerinin ardından başvuru sonuçları 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak il ve ilçe yoğunluklarına göre bu durum bir miktar uzayabilir.

2 yıllık üniversite mezunları (Önlisans) ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilir mi?

Üniversitelerin 2 yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan ve diplomasını alan adaylar ücretli öğretemenlik başvurusu yapabilir. Üniversitelerin Lisans, önlisans programlarından mezun olanların başvuruları kabul edilecek.

Lise mezunları ücretli öğretmen olabilir mi?

Lise ve dengi okullardan mezun olanlar ücretli öğretmenlik için başvuru yapamazlar.