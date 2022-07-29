2022-2023 ücretli öğretmen başvurusu başladı mı? Ne zaman bitiyor? Ücretli öğretmenlik başvurusu bitti mi? Başvurular nasıl ve nereden yapılır?

2022-2023 ücretli öğretmen başvurusu başladı mı? Ne zaman bitiyor? Ücretli öğretmenlik başvurusu bitti mi? Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2022-2023 eğitim öğretim yılında ek ders karşılığında MEB bünyesinde ücretli öğretmen olarak yer almak isteyen binlerce kişi başvuruların ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde ücretli öğretmen maaşlarına da ek ders oranında zam yapılmış ve 40 saat derse giren bir ücretli öğretmen maaşı 7400 TL civarında olacağı açıklanmıştı. İşte 2022 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri...

2022-2023 ücretli öğretmen başvurusu başladı mı? Ne zaman bitiyor? Ücretli öğretmenlik başvurusu bitti mi? Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2022-2023 eğitim öğretim yılında ek ders karşılığında MEB bünyesinde ücretli öğretmen olarak yer almak isteyen binlerce kişi başvuruların ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde ücretli öğretmen maaşlarına da ek ders oranında zam yapılmış ve 40 saat derse giren bir ücretli öğretmen maaşı 7400 TL civarında olacağı açıklanmıştı. İşte 2022 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri...

MEB bünyesinde 1.2 milyon kadrolu ve sözleşmeli öğretmen görev yapıyor. Aynı zamanda binlerce ücretli öğretmen de MEB'e bağlı okullarda eğitmen olarak görev alıyor. Ek ders karşılığında ücret alan ücretli öğretmenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaş müjdesi geldi. Erdoğan açıklamasında ücretli öğretmen maaşlarının artırıldığını duyurdu. Erdoğan "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " dedi.

2022-2023 ücretli öğretmen başvurusu başladı mı?

Ücretli öğretmenlik başvuruları bazı il ve ilçelerde başlamış bulunuyor. Ücretli öğretmen olarak MEB bünyesinde yer almak isteyenler bulundukları lçede Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri gibi online olarak da e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ücretli öğretmen başvurusu ne zaman başlıyor?

Temmuz ayında başlayan başvurular bazı okullarda biraz daha geç başlayabilir. Görev almak istediğiniz okullar ile iletişime geçerek başvuru durumları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek

Ücretli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Farklı branşlardan ücretli öğretmenlik için müracaatları olumlu değerlendirilen adaylar eylül ayından itibaren görevlerine başlayabilecek.

Ücretli öğremtenlik başvurusu nasıl yapılır?

1. Öncelikle e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunmak gerekiyor.

2. Ardından müdürlüklerin ücretli öğretmen başvuru modülünden başvuru işlemi yapmak gerekiyor.

3. Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne online ortamda başvurunuzu yaptıktan sonra süreci modül üzerinden takip edebilirsiniz. (Başvurularınızı masaüstü bilgisayardan yapınız)

4. Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerimiz istenilen belgeleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.