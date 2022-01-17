Merkez Bankası'nın 2022 yılının ilk PPK Toplantısı'na sayılı günler kaldı. Piyasaların gözü Merkez'den gelecek faiz açıklamasına odaklanmış durumda. Yatırımcılar da 'MB Ocak faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz indirecek mi?' sorusunu şu sıralar oldukça fazla sormaya başladı. Uzun süre faiz indirimine devam eden Merkez Bankası'nın 2022'nin ilk ayında faizleri değiştirmeyeceği beklentisinin ağırlık kazandığı söylenebilir.

MB Ocak faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz indirecek mi? Merkez Bankası'nın 2022'yılının Ocak ayında vereceği faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasaları olduğu gibi vatandaşları da doğrudan ilgilendiren faiz kararı özellikle dolar ve altın yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası Eylül 2021'den başlayarak uzun süre faiz indirimine devam etmişti. Ocak ayında da faiz indirimi yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.

MB Ocak faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi yayınlandı. 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.nAnket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.

Beklenti fazilerin sabit tutulacağı yönünde

Genel beklenti, TCMB'nin eylülden beri ekonomik büyümeyi desteklemek için gerçekleştirdiği toplam 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri sabit tutacağı şeklinde.

TCMB, aralık ayındaki toplantısı sonrasında alınmış olan faiz indirimi kararların birikimli etkilerinin 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edileceğini ve bu dönemde politika çerçevesinin gözden geçirileceğini belirmişti.

Birçok ekonomist bu yönlendirmeyi ilk çeyrekte faiz indirimlerine ara verildiği ve TL'deki değer kaybına bu süreçte faiz artışı ile tepki verilmeyeceği anlamı çıkardı.

Faiz nedir?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.