Merkez Bankası Ocak faiz değiştirmeyecek mi? Merkez Bankası faizi sabit mi bırakacak? (AA Finans beklenti anketi)

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Aylardır devam eden faiz indirimi dalgasının devam edip etmeyeceği önümüzdeki bir kaç gün içinde belli olacak. Özellikle dolar ve altının seyrini değiştirmesi bakımından yatırımcıların yakından takip ettiği MB kararı için AA Finans beklenti anketini yayınladı. Ankete katılan 23 ekonomist Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyeceği ve sabit tutacağını düşünüyor.