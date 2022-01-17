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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası Ocak faiz değiştirmeyecek mi? Merkez Bankası faizi sabit mi bırakacak? (AA Finans beklenti anketi)

Merkez Bankası Ocak faiz değiştirmeyecek mi? Merkez Bankası faizi sabit mi bırakacak? (AA Finans beklenti anketi)

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Aylardır devam eden faiz indirimi dalgasının devam edip etmeyeceği önümüzdeki bir kaç gün içinde belli olacak. Özellikle dolar ve altının seyrini değiştirmesi bakımından yatırımcıların yakından takip ettiği MB kararı için AA Finans beklenti anketini yayınladı. Ankete katılan 23 ekonomist Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyeceği ve sabit tutacağını düşünüyor.

22 Dakika Önce
2022-01-17 09:36:30
Merkez Bankası Ocak faiz değiştirmeyecek mi? Merkez Bankası faizi sabit mi bırakacak? (AA Finans beklenti anketi)

Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı merakla bekleniyor. 7'den 70'e her kesimden vatandaşı ilgilendiren faiz kararları öncesi beklenti ankati de yayınandı. Merkez Bankası Ocak faiz değiştirmeyecek mi? Merkez Bankası faizi sabit mi bırakacak? sorusu yatırımcılar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Merkez Bankası Ocak faiz değiştirmeyecek mi?

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

Faiz indirimi Eylül ayında başlamıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu, politika faizi kabul edilen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürmüştü. 16 ay sonra ilk defa faiz indirimine giden Merkez Bankası piyasalara faiz indirmimin devam edeceği mesajını vermişti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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