Mazota zam mı geldi? Mazota zam var mı? 5 Mayıs mazota kaç kuruş zam yapıldı? Mazot (Motorin) 1 Litre ne kadar oldu? Enerji piyasası son aylarda büyük bir kriz içinde. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından brent petrol fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Brent petrol fiyatları son haftalarda düşüşe geçmişti ve bu düşüş benzin ve mazot litre satış fiyatlarına indirim olarak yansımıştı. Ancak döviz kurlarındaki artış ve uluslararası piyasada yaşanan petrol fiyatları artışı ülkemizde akaryakıta yeni zamları kaçınılmaz yaptı. Son gelen bilgilere göre 5 Mayıs'ta bir zam ve bir indirim bekleniyor.

Mazota zam mı geldi? Mazota zam var mı? 5 Mayıs mazota kaç kuruş zam yapıldı? Mazot (Motorin) 1 Litre ne kadar oldu? Enerji piyasası son aylarda büyük bir kriz içinde. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından brent petrol fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Brent petrol fiyatları son haftalarda düşüşe geçmişti ve bu düşüş benzin ve mazot litre satış fiyatlarına indirim olarak yansımıştı. Ancak döviz kurlarındaki artış ve uluslararası piyasada yaşanan petrol fiyatları artışı ülkemizde akaryakıta yeni zamları kaçınılmaz yaptı. Son gelen bilgilere göre 5 Mayıs'ta bir zam ve bir indirim bekleniyor.

Dünya piyasalarında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından brent petrol fiyatları adetay uçuşa geçti. Petrolü yurt dışından döviz ile alan ülkeler bu yükselişten olumsuz etkilendi. Akaryakıt fiyatlarına ülkemizde de peş peşe artışlar yaşandı. Ülkemizde de sık sık akaryakıt ürünlerine zam ve indirim geliyor. Son yapılan iddiaya göre mazota yeni bir zam daha bekleniyor. Ayrıca otogaza ise indirim bekleniyor.

Mazota zam mı geldi?

Milyonlarca araç sahibinin gözü kulağı ajaryakıta gelecek olan zamlarda ve indirimlerde. İndirim haberi ile sevinen araç sahipleri zam haberi ile de üzülüyor. Araç sahiplerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. Küresel çapta petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası mazota yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Zammın 5 Mayıs Perşmbeyi 6 Mayıs Cumaya bağlayan gece yapılması bekleniyor.

Mazota zam var mı?

Mazotun litre satış fiyatına 6 Mayıs'ta geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

5 Mayıs mazota kaç kuruş zam yapıldı?

6 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzaere motorin grubunda 32 kuruşluk fiyat artışı olması bekleniyor.

Mazot (Motorin) 1 Litre ne kadar oldu?

İstanbul / Avrupa 22,00 TL

İstanbul / Anadolu 22,02 TL

İzmir 22,11 TL

Ankara 22,11 TL

Bursa 22,07 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.