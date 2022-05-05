Mazot zam 5 Mayıs | Mazota (motorin) zam mı geldi? Mazota ne kadar zam gelecek? 5-6 Mayıs Mazot (motorin) ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası arenada petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Barış görüşmelerinden sonuç alınmaması nedeniyle düşüşe geçen petrol fiyatları son günlerde yeniden yükselişte. Brent petrolde yaşanan artış ülkemizde akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Son gelen bilgilere göre mazota bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Mazot zam 5 Mayıs | Mazota (motorin) zam mı geldi? Mazota ne kadar zam gelecek? 5-6 Mayıs Mazot (motorin) ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası arenada petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Barış görüşmelerinden sonuç alınmaması nedeniyle düşüşe geçen petrol fiyatları son günlerde yeniden yükselişte. Brent petrolde yaşanan artış ülkemizde akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Son gelen bilgilere göre mazota bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Rusya uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna topraklarını işgale kalkıştı. Bu hame dünya piyasalarını alt üst etti. Rusya'nın saldırlarına batı ambargolar ve yaptırımlarla yanıt verdi. Rus enerji ürünlerine karşı alınan yaptırımlar neticesinde dünyada enerji krizi patlak verdi. Brent petrol fiyatları 140 dolar seviyesine kadar çıkarken pek çok ülkede de akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Son günlerde brent petrol fiyatları 100 doların altına düşmüş ve akaryakıta indirim yapılmıştı. Küresel çapta enerji fiyatlarında yeniden bir artış söz konusu. Durum böyle olunca petrolü döviz ile yurt dışından alan ülkelerde akaryakıa yeni zamlar kaçınılmaz oldu.

Mazot zam 5 Mayıs

Brent petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Araç sahipleri brent petrol ve dövizdeki dalgalanmalardan sonra benzin ve motorine zam mı yoksa indirim mi geleceğini merak ediyor. Son gelen iddialara göre mazota 5 Mayıs gecesi zam gelmesi bekleniyor.

Mazota (motorin) zam mı geldi?

Mazota 5 Mayıs Perşembeyi 6 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece zam yapılması beklenşyor. NTV'de yer alan habere göre mazota zam gelirkebn LPG'ye de indirm bekleniyor.

Mazota ne kadar zam gelecek?

6 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzaere motorin grubunda 32 kuruşluk fiyat artışı olması bekleniyor.

5 Mayıs benzine zam var mı?

Alınan bilgilere göre 5 Mayıs akşamı gelecek olan zammın benzin grubunu kapsamadığı öğrenildi.

Otogaza indirim

Otogaza ise 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece 98 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Mazot ne kadar? 5 Mayıs

İstanbul / Avrupa 22,00 TL

İstanbul / Anadolu 22,02 TL

İzmir 22,11 TL

Ankara 22,11 TL

Bursa 22,07 TL

Benzin ne kadar? 5 Mayıs

İstanbul / Avrupa 20,34 TL

İstanbul / Anadolu 20,35 TL

İzmir 20,46 TL

Ankara 20,44 TL

Bursa 20,40 TL

Brent petrol ne kadar?

Dün 111 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 111,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,47 dolardan alıcı buldu.