Bazı haber sitelerinde yer alan 'benzine ve motorine 2 TL indirim geliyor' konulu haberleri gören araç sahipleri Mazota (motorin) 2 TL indirim mi yapılacak? Mazot (motorin) indirim mi geldi? sorularını sormaya başladı. Son zamanlarda gelen peş peşe zamlarla birlikte motorin (mazot) litre satış fiyatı ilk kez benzini geçmişti. Dün mazota 44 kuruşluk bir indirim gelmişti. Araç sahipleri indirimlerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki gerçekten de benzine ve mazota 2 lira (TL) indirim gelebilir mi?

Mazota (motorin) 2 TL indirim mi yapılacak? Mazot (motorin) indirim mi geldi? sorusu dizel araç sahipleri tarafından pek çok kez soruluyor. Benzinden ucuz ve daha ekonomik olduğu için tercih edilen dizel araçlar mazota gelen peş peşe zamlardan sonra avantajını yitirrmiş görünüyor. Mazot (motorin) ilk defa benzinin satış fiyatını geçmişti. Ancak dün yapılan bir açıklama ile mazota 44 kuruş indirim yapıldığı bildirildi. Son geen iddialara göre ise mazota ve benzine 2 TL indirim yapılabileceği yönünde.

Mazota (motorin) 2 TL indirim mi yapılacak?

Uluslararası piyasada peetrol fiyatlarının değer kaybetmesi akaryakıt ürünlerine indirim yaapılacağı iddialarının çıkmasına neden oldu. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron ülkeleri endişelendirmeye başladı. Omicron'n etkisi ile Brent tipi ham petrolün fiyatı 24 Ağustos'tan bu yana ilk kez varil başına 69 doların altına düştü. Küresel piyaslarda petrol fiyatalarının düşmesi petrolü ithal eden ülkeler açısından oldukça önemli. Petrol fiyatlarında keskin düşüşlerin yaşanması yurt içinde akaryakıt ürünlerine indirim olacak yansıyacağı iddisı gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında ilerleyen günlerde yeni indirimler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2 TL indirim mi yapılacak?

Döviz kurlarında da benzer şekilde bir miktar gerileme yaşanırsa hem benzin hem de motorin (mazot) fiyatlarında 2 TL'ye varan indirimler gelebilir.

Mazot ne kadar?

Ankara'da ortalama motorinin litre fiyatı 9,39 lira seiyesinde, İstanbul'da 9,33 liraya seviyesinde, İzmir'de ise 9,41 lira seviyesinden satılıyor.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.