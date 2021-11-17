Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Ceylan Han'ın neyi oluyor? Masumlar Apartmanı'nda Ceylan'ı kim oynuyor? TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'na yeni bir karakter daha katıldı. Dizide İnci'nin ölümü ile yıkılan Han'ın hayata yeniden tutunup tutunamayacağı merak edilirken ortaya yeni bir isim çıktı. Ceylan karakteri diziye yeni bir soluk kazandıracak gibi. Ceylan ile Han'ın arasında geçmişte yaşananları merak eden izleyiciler Ceylan Han'ın eski sevgilisi mi? Ceylan Han'ın eski karısı mı? gibi soruları sormaya başladı. İşte Masumlar Apartmanı dizisindeki Ceylan'ın kim olduğuna dair detaylar...

Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Ceylan Han'ın neyi oluyor? Masumlar Apartmanı'nda Ceylan'ı kim oynuyor? TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'na yeni bir karakter daha katıldı. Dizide İnci'nin ölümü ile yıkılan Han'ın hayata yeniden tutunup tutunamayacağı merak edilirken ortaya yeni bir isim çıktı. Ceylan karakteri diziye yeni bir soluk kazandıracak gibi. Ceylan ile Han'ın arasında geçmişte yaşananları merak eden izleyiciler Ceylan Han'ın eski sevgilisi mi? Ceylan Han'ın eski karısı mı? gibi soruları sormaya başladı. İşte Masumlar Apartmanı dizisindeki Ceylan'ın kim olduğuna dair detaylar...

TRT ekranlarında her salı günü yayınlanan Masumlar Apartmanı 47. bölümü ile yine izleyenleri ekran başına başğladı. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde sürpriz bir karakter ortaya çıktı. Ortaya çıkan Ceylan karakteri Han'ın hayatını derinden etkileyeceğe benziyor. İzleyiciler de Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Ceylan Han'ın neyi oluyor? Masumlar Apartmanı'nda Ceylan'ı kim oynuyor? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Masumlar Apartmanı Ceylan'ın kim olduğu sourusunun yanıtı;

Masumlar Apartmanı Ceylan kim?

Masumlar Apartmanı diziside Ceylan karakterini ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz canlandırıyor. Aslıhan Gürbüz daha önce bir çok dizi ve filmde rol almıştır. Aslıhan Gürbüz en son Ufak Tefek Cinayetler ve Kırmızı Oda gibi dizilerde oynamıştı.

Ceylan Han'ın neyi oluyor?

Masumlar Apartmanı'na yeni katılan Ceylan'ın Han ile bir geçmişi olduğu ortaya çıktı. Peki Ceylan Han'ın neyi oluyor? Ceylan, Han'ın eski nişanlısıdır. Ceylan geri döner ve Han ile yeniden görüşmek ister. Bu karşılaşma Han'ın hayatında yeni bir sayfanın açıldığının göstergesidir.

Aslıhan Gürbüz kimdir?

16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu.

5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"'ı canlandırdı.

Aslıhan Gürbüz dizi ve filmleri

2004-2007 Büyük Buluşma (Seda) Yardımcı Karakter

2008 Gonca Karanfil (Gonca) Başrol oyuncusu

2009 Bir Bulut Olsam (Asiye Bulut) Yardımcı karakter

2010-2012 Yahşi Cazibe (Cazibe Abbasova) Başrol

2013 İşler Güçler Konuk oyuncu

2014 Zeytin Tepesi (Deniz Gökçener) Başrol

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem (Halime Sultan) Yardımcı karakter

2017 Bodrum Masalı (Maya) Yardımcı karakter

2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler (Merve Aksak) Başrol

2020-2021 Kırmızı Oda (Kumru) Konuk oyuncu

2021- Masumlar Apartmanı (Ceylan Ongun) Başrol

2009 Kanal- İ- zasyon (Nazlı) Yardımcı Karakter

2011 Labirent (Ayla) Yardımcı karakter

2016 Kor (Emine) Başrol oyuncusu

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