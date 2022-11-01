MasterChef pazar parası ne kadar? MasteChef yarışmacılarına pazar için kaç para verildi? Kaç paralık alışveriş yaptılar? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan yemek yarışma programında bu kez yarışmacılar kendi alışverişlerini pazara giderek kendileri yaptı. Ekran başındaki izleyiciler yarışmacılara pazar alışverişi için kaç para verildiğini ve ne kadarlık alışveriş yaptıklarını merak edip araştırmaya başladı.

MasterChef pazar parası ne kadar? MasteChef yarışmacılarına pazar için kaç para verildi? Kaç paralık alışveriş yaptılar? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan yemek yarışma programında bu kez yarışmacılar kendi alışverişlerini pazara giderek kendileri yaptı. Ekran başındaki izleyiciler yarışmacılara pazar alışverişi için kaç para verildiğini ve ne kadarlık alışveriş yaptıklarını merak edip araştırmaya başladı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan MasterChef'te eleme heyecanı sürerken yarışmacılar da değişik oyunlar ile eleme potasına girmemek için mücadele ediyor. MasterChef'in 1 Kasım'da yayınlanan 117. bölümünde ise yarışmacılar kendilerine verilen para ile pazar alışverişine çıktı ve aldıkları ürünlerle en lezzetli yemeği yapmak için mücadele verecek.

MasterChef pazar parası ne kadar?

MasterChef yarışmasında yarışmacılara para verilerek pazara gönderildi. Pazar alışverişini tamamlayan yarışmacılar birbirlerine bağlı şekilde yemeklerini yapmaya çalıştı.

MasteChef yarışmacılarına pazar için kaç para verildi?

Yarışmacılara pazar alışverişi için ne kadar para verildiği de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yarışmacılara kaç para verildiği program yayın anında netlik kazanacak.