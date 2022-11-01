MasterChef yarışmacıları hangi pazara gitti? MasterChef semt pazarı hangisi, nerede? 1 Kasım MasterChef yarışmacılarına pazar için ne kadar para verildi? TV8'in sevilen yarışma programlarından MaterChef'te yarışmacılar bu kez semt pazarına giderek alışveriş yapacak. Ekran başındakilerin görmeye alışkın olmadığı bu yenilik hem yarışmacıları hem de izleyicileri şaşırttı. MasterChef yarışmacılarının gitti pazarın hangisi olduğu da ekran başındaki izleyiciler tarafından sorulmaya başlandı. Peki MasterChef yarışmacılarının gittiği pazar hangisi, nerede?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te dokunulmazlık oyunları kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta bir yarışmacının elendiği potaya dahil olmamak için kırmızı ve mavi takım dokunulmazlığı almak için tüm hünerlerini gösterecek. 1 Kasım'da yayınlanacak olan 117. bölümde kimsenin alışkın olmadığı bir karar alındı. Yarışmacılar kendi alışverişlerini semt pazarından kendileri yapacak. Ekran başında izleyenler de yarışmacıların gittiği pazarın hangi pazar olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

MasterChef yarışmacıları hangi pazara gitti?

MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar bu kez kendi alışverişlerini kendileri semt pazarından yaptı. Pazarın nerede olduğu ve hangi pazar olduğu da izleyiciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. MasterChef yarışması semt pazarının hangisi olduğu yarışmanın yayınlanacağı saatte belli olması bekleniyor.

MasterChef semt pazarı hangisi, nerede?

TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan giderek artıyor. Son 4'e kalmak için tüm hünerlerini sergilemek isteyen yarışmacılar ellerinden geleni yapıyor. MasterChef yarışamcılarının gittiği pazarın hangi semt pazarı olduğu jüri üyeleri tarafından açıklanması bekleniyor.

1 Kasım MasterChef yarışmacılarına pazar için ne kadar para verildi?

Yarışmacılar kendilerine verilen para ile pazar alışverişi yapacak ve aldıkları ürünlerle en lezzetli yemekleri yapmaları gerekecek. Mavi takım Gamze, Görkem ve Ayaz ile pazara çıkarken, Kırmızı takım ise Fatma Nur, Barış ve Kıvanç ile semt pazarına çıktı.

MasterChef 117. bölüm fragman