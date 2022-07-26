MasterChef çift tadım kim yaptı? MasterChef çift tadım yapan yarışmacı kim? 26 Temmuz (21. Bölüm) çift tadımdan kim elendi? MasterChef Türkiye'de ana kadroda yer almak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini sergileyerek yaptıkları yemeklerle jüriden geçer not almaya çalışıyor. Bazen talihsizlikler de yaşayan yarışmacılar yemekleri lezzetli ve kusursuz da olsa elenebiliyor. 26 Temmuz MasterChef'in 21. bölüm fragmanında bir yarışmacının çift tadım taptığı ortaya çıktı. Peki hangi yarışmacı çift tadım yaptı?

MasterChef çift tadım kim yaptı? MasterChef çift tadım yapan yarışmacı kim? 26 Temmuz (21. Bölüm) çift tadımdan kim elendi? MasterChef Türkiye'de ana kadroda yer almak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini sergileyerek yaptıkları yemeklerle jüriden geçer not almaya çalışıyor. Bazen talihsizlikler de yaşayan yarışmacılar yemekleri lezzetli ve kusursuz da olsa elenebiliyor. 26 Temmuz MasterChef'in 21. bölüm fragmanında bir yarışmacının çift tadım taptığı ortaya çıktı. Peki hangi yarışmacı çift tadım yaptı?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan dorukta. MasterChef ön elemelerinde adaylar birbirinden güçlü rakiplerini geride bırakarak ana kadroda yer almak için ellerinden geleni yapıyor. Ancak bazen bazı talihsizlikler yarışmacıları bu hedeflerinden alıkoyabiliyor. Son yayınlanan MasterChef fragmanında bir yaışmacının çift tadım yaptığı uyarısı yer alıyor. İzleyiciler de hangi yarışmacının çift tadım yaptığını merak edip araştırıyor.

MasterChef çift tadım yapan yarışmacı kim?

MasterChef 21. bölümü 26 Temmuz Salı Akşamı TV8'de yayınlanacak. Bölümün yayınlanan fragmanında bir yarışmacının çift tadım yaptığı tespit ediliyor ve yarışma kısa süreliğine duruyor. Çift tadım yapan yarışmacının kim olduğu 26 Temmuz akşamı yayınlanacak olan MasterChef 21. bölümde belli olacak.

MasterChef çift tadım kim yaptı?

MasterChef'in yayın saatinda çift tadım yapan yarışamcının kim olduğu ve elenip elenmediği belli olacak.

MasterChef Türkiye hakkında

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı.[2] 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.