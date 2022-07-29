MasterChef Burak kimdir? Burak Kaya hangi filmde oynadı? MasterChef Burak oyuncu mu? TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef'te kadro yavaş yavaş belli oluyor. MasterChef stüdyosunda tüm hünerlerini sergileyen adaylar ana takımda yer almak için ellerinden geleni yapıyor. MasterChef yarışmacısı Burak Kaya 3'lü elemeleri geçerken adından söz ettirmeyi başardı. Burak Kaya elemelerde oyuncu olduğunu açıklamıştı. MasterChef izleyicileri Burak Kaya'nın kim olduğunu ve hangi filmde oynadığını merak ediyor.

MasterChef Burak kimdir? Burak Kaya hangi filmde oynadı? MasterChef Burak oyuncu mu? TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef'te kadro yavaş yavaş belli oluyor. MasterChef stüdyosunda tüm hünerlerini sergileyen adaylar ana takımda yer almak için ellerinden geleni yapıyor. MasterChef yarışmacısı Burak Kaya 3'lü elemeleri geçerken adından söz ettirmeyi başardı. Burak Kaya elemelerde oyuncu olduğunu açıklamıştı. MasterChef izleyicileri Burak Kaya'nın kim olduğunu ve hangi filmde oynadığını merak ediyor.

MasterChef yarışmasına katılan Burak Kaya ilk elemesinde kaya levreği ile jüriden geçer not aldı. 3 jüri üyesinin de evet dediği Burak Kaya'nın kim olduğu da merak edilmeye başlandı.

MasterChef Burak kimdir?

asterChef Burak elemelerde kaya levreği ile jüriden 3 evet aldı. Beyaz önlüğü almaya hak kazanan Burak Kaya aşçılık geçmişinin yanında oyunculuk yaptığını da açıkladı. MasterChef elemesinde kaya levreği yaparak üst tura çıkan Burak Kaya işletmecilik yapıyor. Burak Kaya ardından 3'lü elemede Nuray Cordanoğlu Eren ve İrem İşbilir ile karşılaştı. 3'lü elemeden de çıkan Burak Kaya yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Burak Kaya hangi filmde oynadı?

Önceden oyunculuk yaptığını belirten Burak Kaya oyunculuğa geri döneceğini belirtmişti. Burak Kaya Hollywood filminde de başrol olarak rol almıştır. Polly Nelson'un filminde başrol oyuncusunun kuzeni rolünü canlandırdı. Burak Kaya ayrıca pek çok reklam filminde de rol almıştır.

MasterChef Burak oyuncu mu?

MasterChef Burak oyunculuk yaptığını ancak ara verdiğini açıklamıştı. MasterChef yarışmasının iddialı yarışmacılarından olan Burak Kaya'nın hedefi şampiyonluk kupasını almak.