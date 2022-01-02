MasterChef Burcu elendi mi? Burcu Önal kaç puan aldı? MasterChef'ten kim elendi? MasterChef'in 147. bölümünde adeta ön final heyecanı yaşandı. Yarışmanın en güçlü 3 adayı eleme gecesinde güçlerini ortaya koydu. Hasan, Tahsin ve Burcu eleme gecesinden çıkabilmek için ter döktü. MasterChef'te tarzı ve yemekleri ile dikkatleri üzerine çeken Burcu'nun ilk oyunda aldığı puan ise herkesi şok etti. İlk oyunda rakiplerinden 12 puan düşük alan Burcu'nun elenmemek için mucizeye ihtiyacı vardı ancak başaramadı. Burcu 27 puanla MasterChef'e 6. olarak veda etti.

MasterChef Burcu elendi mi? Burcu Önal kaç puan aldı? MasterChef'ten kim elendi? MasterChef'in 147. bölümünde adeta ön final heyecanı yaşandı. Yarışmanın en güçlü 3 adayı eleme gecesinde güçlerini ortaya koydu. Hasan, Tahsin ve Burcu eleme gecesinden çıkabilmek için ter döktü. MasterChef'te tarzı ve yemekleri ile dikkatleri üzerine çeken Burcu'nun ilk oyunda aldığı puan ise herkesi şok etti. İlk oyunda rakiplerinden 12 puan düşük alan Burcu'nun elenmemek için mucizeye ihtiyacı vardı ancak başaramadı. Burcu 27 puanla MasterChef'e 6. olarak veda etti.

Yarışmadaki davranışları, polemikleri ve tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Burcu Önal eleme gecesinin ilk yarışmasında herkesi şok etti. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Burcu Önal rakipleri Hasan ve Tahsin'in 12 puan gerisinde kaldı. İlk oyun sonunda alınan bu sonuç herkesi şok etti. Final ouynaması garanti gözüyle bakılan Burcu'nun ikinci oyun sonundan elenip elenmeyeceği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

MasterChef Burcu elendi mi?

Burcu'nun MasterChef'ten elenip elenmeyeceğine son oyun ile karar verilecek. Burcu son oyunda rakiplerine dark atması ve neredeyse tüm jüri üyelierinden 10 puan olması gerekiyor. Bkalım Burcu bu mücizeyi gerçekleşterebielcek mi?

Burcu 27 puanlar yarışmaya veda etti.

MasterChef Burcu kimdir?

MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu Önal, 1986'da İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya geldi.

15 sene Asya'da yaşayan MasterChef Burcu Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.

Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı'nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurant açtı.

2020'de MasterChef'in elemelerine katılan Burcu Önal, Çin Mantısı yaparak ilk turda başarılı oldu.

Giydiği Uzak Doğu kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmiş olan yarışmacı üçlü eleme turunda sufle yaparken Walison'a yardım ederek elenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.