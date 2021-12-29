MastercChef Burcu'nun anne babası ayrı mı? MastercChef Burcu babasız mı büyüdü?

MastercChef Burcu babasız mı büyüdü? MastercChef Burcu'nun anne babası ayrı mı? TV8 ekranlarında yayınlanan MastercChef yarışmasında sonlara doğru gidilirken Burcu Önal yarışmadaki performansı ile oldukça fazla konuşuluyor. MasterChef'in 145. bölümünde yarışmacıların anneleri ve yakınları programa konuk oldu. 'Bana hem babalık hem annelik yaptı' diyen Burcu'nun anne babasının ayrı olup olmadığı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

MastercChef Burcu babasız mı büyüdü? MastercChef Burcu'nun anne babası ayrı mı? TV8 ekranlarında yayınlanan MastercChef yarışmasında sonlara doğru gidilirken Burcu Önal yarışmadaki performansı ile oldukça fazla konuşuluyor. MasterChef'in 145. bölümünde yarışmacıların anneleri ve yakınları programa konuk oldu. "Bana hem babalık hem annelik yaptı" diyen Burcu'nun anne babasının ayrı olup olmadığı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

MastercChef Burcu'nun anne babası ayrı mı?

TV8'de yayınlanan MastercChef yarışmasına polemikleri ve yemekleri ile damga vuran Burcu Önal yoluna emin adımlarla devam ediyor. MastercChef 145. bölümde yarışmacılar anneleri ve yakınları ile birlikte yemek yaptı. Annesi hakkında konuşan Burcu "Anneme çok teşekkür ederim. Bana hem anne hem baba olduğu için." dedi. Bu açıklamanın ardından izleyiciler MastercChef Burcu babasız mı büyüdü? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Burcu Önal daha önce programda yaptığı açıklamasında "Biz eşimle aynı kaderi yaşayan çocuklarız. Annemiz babamız ayrı olduğu için" demişti.

MasterChef Burcu Önal kimdir?

MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu Önal, 1986'da İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya geldi.

15 sene Asya'da yaşayan MasterChef Burcu Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.

Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı'nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurant açtı.

2020'de MasterChef'in elemelerine katılan Burcu Önal, Çin Mantısı yaparak ilk turda başarılı oldu.

Giydiği Uzak Doğu kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmiş olan yarışmacı üçlü eleme turunda sufle yaparken Walison'a yardım ederek elenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.