MasterChef Burak Kaya kimdir? Burak Kaya oyuncu mu? Hangi filmde oynadı? MasterChef Burak elendi mi?

MasterChef Burak Kaya kimdir? Burak Kaya oyuncu mu? Hangi filmde oynadı? MasterChef Burak kaç yaşında? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının ana kadrosuna dahil olan Burak Kaya'nın aşçılık gibi oyunculuk yeteneğinin de olduğu öğrenildi. Burak Kaya Hollywood'da bir filmde kısa bir rol oynadı. Burak Kaya'nın kim olduğu ve nereli olduğu izleyiciler tarafından sıkça soruluyor. İşte MasterChef Burak Kaya'nın hayatı ve biyografisi...

TV8'in sevilen yemek yarışma programı MasterChef'te her hafta eleme heyecanı yaşanıyor. Her hafta bir yarışmacının elendiği programın zorluk derecesi de giderek artıyor. Programda yaptığı yemekler ile adından söz ettiren Burak Kaya zaman zaman eleme potasında yer alıyor. Burak Kaya elendi mi? sorusu da sıkça soruluyor. Burak Kaya girdiği elemelerin hepsinden çıkmayı başardı.

MasterChef 2022 yarışmasının ana kadrosunda yer alan Burak Kaya hakkında sosyal medaydan ve internetten pek çok araştırma yapılıyor. Burak Kaya MasterChef elemelerinin ilk turunda kaya levreği yaparak jüri üyelerinden tam not aldı. Daha sonra 3'lü elemede Nuray Cordanoğlu Eren ve İrem İşbilir ile yarışan Burak Kaya adını MasterChef ana kadrosuna yazdırdı.

MasterChef Burak Kaya kimdir?

MasterChef Burak Kaya 1991 yılında dünyaya geldi. Çerkes kökenli olan Burak Kaya İstanbul'da doğdu.

2022 itibari ile 31 yaşında olan Burak Kaya MasterChef'in favori yarışmacıları arasında gösteriliyor.

Eğitim hayatınıa İstanbul'da başlayan Burak Kaya ilk orta ve lise eğitimini de İstanbul'da tamamladı. Burak Kaya aşçılığıa küçük yaşlardan bu yana ilgi gösteriyordu. Kariyerini de bu anlamda şekillendirmek isteyen Burak Kaya Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde mutfak bölümünde okudu.

Üniversite eğitimi için de Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği bölümünü giden Burak Kaya bu bölümden de mezun oldu.

Üniversite eğitimine devam eden Burak Kaya işletme bölümünü yarım bırakmak zorunda kaldı.

7 yıl mutfağa ara veren Burak Kaya MasterChef'le mutfağa geri döndü.

Eğlence sektöründe işletmecilik yaptığı öğrenilen Burak Kaya'nın oyuncu olduğu da öğrenildi. Burak Kaya ABD'de Hollywood yapımı bir filmde rol almıştır. Burak Kaya aynı zamanda reklamlarda da oynamıştır.

MasterChef Burak elendi mi?

Zaman zaman eleme potasında yer alan Burak Kaya bu elemelerden başarıyla çıkmıştır. Burak Kaya MasterChef'te yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Burak Kaya evli mi?

MasterChef'in sevilen yarışamcısı Burak Kaya'nın özel hayatı da merak edilenler arasında. Burak Kaya evli değildir.

Burak Kaya boyu kaç?

MasterChef Burak Kaya 1.77 metre boyundadır.

Burak Kaya Instagram hesabı

Ana kadro yarışmacılarından Burak Kaya sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Burak Kaya'nın @burkya kullanıcı adıyla Instagram hesabı var.

Hangi filmde oynadı?

Burak Kaya bir dönem oyunculuk da yapmıştır. Burak Kaya Hollywood filminde de başrol olarak rol almıştır. Polly Nelson'un filminde başrol oyuncusunun kuzeni rolünü canlandırdı. MasterChef yarışmasının iddialı yarışmacılarından olan Burak Kaya'nın hedefi şampiyonluk kupasını almak.