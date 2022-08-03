MasterChef Atike kimdir? Atike'nin babası kaç kere evlendi? Atike Bozyaka nereli, kaç yaşında? MasterChef'te ana kadroya kalmak için artık son virajla girildi. Yarışmacılar ana kadroda yer almak için tüm hünerlerini sergiliyor. MasterChef'te yer alan yarışmacıların arsında Atike Bozyaka'nın kim olduğu merak ediliyor.

MasterChef Atike kimdir? Atike'nin babası kaç kere evlendi? Atike Bozyaka nereli, kaç yaşında? MasterChef'te ana kadroya kalmak için artık son virajla girildi. Yarışmacılar ana kadroda yer almak için tüm hünerlerini sergiliyor. MasterChef'te yer alan yarışmacıların arsında Atike Bozyaka'nın kim olduğu merak ediliyor.

MasterChef Atike yarışmada ana kadroda yer almak için tüm hünerini sergiliyor. Jüri üyelerinden tam not almaya çalışan Atike'nin kim olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

MasterChef Atike kimdir?

Atike Bozyaka İzmir'de yaşıyor.

34 yaşında olan Atike Bozyaka ilkokulu ve ortaokulu Kazakistan'da okumuştur. Anne ve babası ayrılınca Türkiye'ye döndü.

Profesyonel aşçı olan Atike Bozyaka Masterchef ilk turda 2 evet alarak 2. tura yükseldi.

MasterChef 3. turunda ana kadroda yer almak için tüm hünerlerini sergileyen Atike aile yaşantısı ile de adından söz ettiriyor.

Atike'nin babası kaç kere evlendi?

10 kardeş olan Atike'nin babası 8 kere evlendi.

Atike'nin babası vefat etmiştir ve Kazakistan'da restoran sahibiydi. Atike'nin babası döneri ilk defa Kazakistan'a götüren kişi, aynı zamanda Türk mutfağını Kazakistan'a taşıyan kişi.