Masterchef 51.bölüm full izle | Masterchef yeni bölüm 51.bölüm tek parça izle | Gamze ve Burak olayı hangi bölümde?

Masterchef 51.bölüm full izle | Bu hafta Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'nda yemek yapıldı. İlk dış oyun sorunsuz geçse de geçtiğimiz günlerde yaşanan Burak ev Gamze gerginliği stüdyoya taşındı. Peki Gamze ve Burak olayı hangi bölümde? Yanıtı için Masterchef yeni bölüm 51.bölüm tek parça izle!

Bu hafta Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'nda yemek yapıldı. İlk dış oyun sorunsuz geçse de geçtiğimiz günlerde yaşanan Burak ev Gamze gerginliği stüdyoya taşındı. Peki Gamze ve Burak olayı hangi bölümde? Yanıtı için Masterchef yeni bölüm 51.bölüm tek parça izle!

Masterchef 51.bölüm full izle

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Masterchef izleyici yorumları

Masterchef'in 50.bölümünde Burak ve Gamze arasındaki gerginlik izleyiciye yansıdı. Burak'ın tavırları izleyiciyi çileden çıkardı. İzleyicilerin çoğu, "Gamze ve Burak olayı hangi bölümde?" soruları sormaya başlandı.

İzleyici yorumları

- Burak'ın saygısızlığı filan bir tarafa da dünkü mimik ve jestlerindej gercekten psikolojik sorunları ve öfke kontrolü sorunu olduğu belli. Bıçakla çalışılan bir meslekte olmaması gerekir.

- Mehmet şefin yargı dağıtmasına bayılıyorum.

- Burak Kayanın oylamada adı çıkınca, kendisine laf gelince bu kadar çirkefleşmesi… Kendisini izleyince utanacak bence… Gamzeye ayıp etmesi bir yana Onura da iğrenç davrandı çocuk çok efendi gayet açıkladı.

- Herşeyin başında karaktere bakılır, karakter yoksa sonrası çokta önemli değildir.

- Burak Kaya ne kadar itici ve saygısız umarım hemen elenir.

- Abi terbiyesizliğe bakar mısın "yerim senin hedeflerini" nası bir laf? Bu adam nasıl diskalifiye olmadı? Sorunları olduğu belli eleyin kardeşim gitsin.

- Fatma Nur ile napacaz diye düşünürken başımıza Burak Kaya isimli yılan çıktı. Bu nasıl itici bir üsluptur? İlk çıktığı için hiç göze çarpmamıştı bu tavırlarla ömrü kısa diskalifiye olur.