MasterChef 3. eleme ne zaman? MasterChef ana kadro ne zaman belli olacak? MasterChef elemelerinde kimler, hangi yarışmacılar var? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te ana kadroda yer alacak yarışmacıların belli olacağı 3. eleme turu başlıyor. MasterChef 3'lü elemelerde rakiplerini geçen yarışmacıların önünde zorlu bir eleme turu daha var. Her gün 1 yarışmacının ana kadroya seçileceği 3. eleme turunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

MasterChef 3. eleme ne zaman? MasterChef ana kadro ne zaman belli olacak? MasterChef elemelerinde kimler, hangi yarışmacılar var? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te ana kadroda yer alacak yarışmacıların belli olacağı 3. eleme turu başlıyor. MasterChef 3'lü elemelerde rakiplerini geçen yarışmacıların önünde zorlu bir eleme turu daha var. Her gün 1 yarışmacının ana kadroya seçileceği 3. eleme turunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğuna oturduğu yemek yarışması MasterChef'te heyecan dorukta. TV8'in sevilen programlarından olan MasterChef'te ana kadroda yer almak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini sergiliyor. TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de 3. eleme turu heyecanı başlıyor.

MasterChef finale doğru 3. eleme ne zaman?

3'lü elemeleri geçen yarışmacılar 3. eleme turuna katılma hakkı elde etti. Yarışmacılar hünerlerini sergileyerek ana kadroda yer alacak yarışmacılar belli olacak. 3 eleme turu 1 Ağustos Pazartesi günü TV8'de yayınlanacak.

MasterChef ana kadro ne zaman belli olacak?

MasterChef ana kadro yarışmacıarı 3. eleme turunda tek tek ana kadroda olmaya hak kazanacak adaylar belirlenecek. Ana kadronun belli olnası günler sürecek.

MasterChef Türkiye hakkında

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.