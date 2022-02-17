Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Açık alan ve kapalı alanda maske zorunluluğu kalkacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske zorunluluğu uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Açık alan ve kapalı alanda maske zorunluluğu kalkacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske zorunluluğu uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa ülkelerinin pek çoğunda maske zorunluluğu akalkmışken ülkemizde de maske zorunluluğunun ne zaman kalkacaüğı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske takma zorunluluğuna ilişkin herkesi meraklandıran bir açıklama yaptı. Haftaya çarşamba açıklama yapacağını belirten Koca, "Bundan böyle hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini takarak kendisini izole etmiş olsun" dedi.

Maske zorunluluğu kalktı mı?

Fahrettin Koca maskelerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz. “Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.”

Peki yüz maskesi koronavirüse karşı koruyucu mu?

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Mark Denison, tüm virüslerin tipik bir tıbbi maskeden geçebilecek kadar küçük olduğunu, ancak mikropların genellikle havaya yayılmadığını söylüyor. Denison, virüslerin insandan insana bulaşmasında öksürük ve hapşırığın etkili olduğunu söylüyor. Denison'a göre öksürme ve hapşırma yoluyla ortaya çıkan damlacıklar, ele ve diğer yüzeylere yayılır; daha sonra buralara dokunan insanların ellerine, oradan da dokundukları burun, ağız ve göz gibi organlarına bulaşır.