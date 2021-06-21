Maske zorunluluğu kaktı mı? Açık alanda maske takmak zorunlu mu? Dışarıda maske takma zorunluluğu bitti mi? Maske yasağı bitti mi? Kabine Toplantısı koronavirüs tedbirlerinde atılacak yeni adımları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine Toplantısı sonrası yeni esnemelerin olup olmayacağına karar verilecek. Vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından yeni esnemelerin gelmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda maske yasağının açık alanlarda esnetilmesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Peki maske yasağı kalkacak mı? Maske yasağı ile ilgili alınacak yeni kararlar Kabine Toplantısı sonrasına netlik kazanacak.

Maske zorunluluğu kaktı mı? Açık alanda maske takmak zorunlu mu? Dışarıda maske takma zorunluluğu bitti mi? Maske yasağı bitti mi? Kabine Toplantısı koronavirüs tedbirlerinde atılacak yeni adımları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine Toplantısı sonrası yeni esnemelerin olup olmayacağına karar verilecek. Vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından yeni esnemelerin gelmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda maske yasağının açık alanlarda esnetilmesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Peki maske yasağı kalkacak mı? Maske yasağı ile ilgili alınacak yeni kararlar Kabine Toplantısı sonrasına netlik kazanacak.

NATO zirvesi nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. AK Parti'nin Babalar Günü etkinliğinde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı öncesi verdiği mesajlarda "Vaka sayısı günde 5 bin civarında biz bunu fazla görüyoruz." demişti. Erdoğan konuşmasında şunları dile getirmişti: "Şu anda corona virüste ciddi manada oran düştü ama bu oranı bizim çok daha düşürmemiz lazım. Vaka sayısı günde 5 bin civarında biz bunu fazla görüyoruz. Vefat 50 civarında bunu da tabi arzu etmiyoruz. Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim hem de vefatlarda tek hanelere inmiş olalım."

Maske kuralı kalktı mı?

Kabine Toplantısı öncesi yeni esneme kararları da bekleniyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı saatlerinde ve maske takma kuralında bir miktar esnetilme yapılması toplantıda gündeme gelebilir. Aşılamada yaşanan ivme ve vaka sayılarında yaşanan düşüş esnemeleri de beraberinde getirebilir. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Toplantıda vatandaşları ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesi de sokağa çıkma yasaklarında yapılacak esnemeler. Peki hafta içi sokağa çıkma saatlerinde bir esneme yapılacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma kısıtlaması saat 22'den sonra başlıyordu. Pazar günü ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Pu kurallarda esnemeye gidilebileceği tahmin ediliyor. Alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklama ile belli olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.