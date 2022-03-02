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TIMETURK / GENEL / Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı nerelerde kalktı? Maske zorunluluğu açık havada kalktı mı?

Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı nerelerde kalktı? Maske zorunluluğu açık havada kalktı mı?

Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı nerelerde kalktı? Maske zorunluluğu açık havada kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca heyecanlandıran açıklamayı yaptı. Bir süredir maske yasaklarının kalkacağı konuşuluyordu. Bakan Koca son açıklamasında 'Bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere' demişti. Beklenen gün geldi çattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı yapılacak ve toplantı sonrası alınan kararlar duyurulacak. Peki maske yasağı AVM'lerde kalkacak mı?

2 Saat Önce
2022-03-02 13:29:02
Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı nerelerde kalktı? Maske zorunluluğu açık havada kalktı mı?

Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı nerelerde kalktı? Maske yasağı açık havada kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca heyecanlandıran açıklamayı yaptı. Bir süredir maske yasaklarının kalkacağı konuşuluyordu. Bakan Koca son açıklamasında "Bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" demişti. Beklenen gün geldi çattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı yapılacak ve toplantı sonrası alınan kararlar duyurulacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada çeşitli kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Aşıların yaygınlaşması ile salgın tedbirleri de yavaş yavaş azaltıldı. Bazı Avrupa ülkeleri de tamamen normalleşmeye geçiş yapmış durumda. Türkiye'de de normalleşme süreci aylar öncesinden başlamıştı. Maske yasağının da kalkacağı gün sabırsızlıkla beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama geldi

Maske yasağı kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Corona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak” demişti. Bu açıklamanın ardından yeni gelişmeler yaşandı. Bakan Koca'nın merakla beklenen açıklaması bu akşam yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra duyurulacak.

Maske yasağı nerelerde kalktı?

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Saat 18.00'de yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" ifadelerine yer verdi.

Maske yasağı açık havada kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?
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